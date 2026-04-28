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堪薩斯市消費適中、世界盃助攻 全美夏季旅遊首選

編譯組╱綜合報導
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傳統作為冷門旅遊點的堪薩斯市，今年一躍成為全美最受熱捧的旅遊地。圖為受推介的考夫...
傳統作為冷門旅遊點的堪薩斯市，今年一躍成為全美最受熱捧的旅遊地。圖為受推介的考夫曼表演藝術中心（Kauffman Center for the Performing Arts）。（十字路口社區協會官網）

美國娛樂與消閒生活資訊媒體Parade報導，從航班搜尋數量增加的記錄顯示，堪薩斯市（Kansas City）榮登2026年美國夏季旅遊最受熱捧的目的地榜首。其於今年舉行的2026年FIFA世界盃盛事、經濟划算的花費開支，以及活力充充沛的文化氛圍，大大推動人們的旅遊興味，從中享受當地的燒烤、藝術、主要景點，以及動感繽紛又溫馨的環境。

提到美國夏季旅遊，讓人首先想到的是佛羅里達的海灘、加州的海岸度假勝地，或是紐約市的繁華熱鬧。但2026年夏季，一個令人意想不到的目的地脫穎而出，竟是堪薩斯市。

Parade指出，根據Google最新數據所顯示的2026年6月1日至8月31日期間航班搜尋量年增率，以及「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌的報導，堪薩斯市榮登今夏全美國內熱門旅遊地榜首，這絕非偶然。

報導分析，堪薩斯市勝出的主因包括當地消費價格實惠，以及年內有重要的國際賽事，就是2026年國際足協世界盃，而該市是主辦城市之一；還有是該市作為文化熱點好去處的聲譽日隆。

關於價格實惠方面，與沿海大城市相比，堪薩斯市的飯店、餐飲和娛樂消費都使旅客更能負擔得起，在不超出預算下能夠享受和體驗更多。

體育運動對這城則是舉足輕重。今年的世界盃賽事加上這城原本已有熱情洋溢的球迷文化，預期今夏的氣氛更閃動多彩，預計吸引大量觀眾前來和國際的注目，僅此已助推高當地的旅遊興致。

另外還有美食。堪薩斯市的燒烤馳名於世，許多旅客光是為了這個而專程到訪。其美食遠不止於燒烤，當地的風味餐飲融合各國美食特色，亦發展得十分蓬勃。

在文化方面更是實力超班。一些社區如十字路口藝術區（Crossroads Arts District）遍布畫廊、現場音樂表演和創意氛圍，而像納爾遜—阿特金斯藝術博物館（Nelson-Atkins Museum of Art）這類機構，則擁有世界一流的藏品，並且通常免費入場。

堪薩斯市也被稱為「噴泉之城」，其歷史建築、綠化地帶及充滿活力的街區交織成趣，賦予這城一種既輕鬆愜意又動感十足的獨特魅力。

Parade報導還重點推介了幾個好去處：復修得美麗悅目的Union Station、國家一戰博物館暨紀念館National WWI Museum and Memorial、與小孩同行應到的堪薩斯城動物園暨水族館及奇幻兒童博物館。購物和餐飲就要到Country Club Plaza，該處景色優美，以其西班牙風格的設計及熱鬧氣氛而聞名。

加州 世界盃 紐約市

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