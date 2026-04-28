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暑假國內旅遊荷包恐大出血 四口之家一周開銷逾6000元

編譯組╱綜合報導
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美國暑假旅遊開銷驚人：四口之家恐破6000美元，全美最貴旅遊城市榜單出爐。（阿拉...
美國暑假旅遊開銷驚人：四口之家恐破6000美元，全美最貴旅遊城市榜單出爐。（阿拉斯加航空網站）

紐約郵報報導，暑假旅遊旺季即將到來，但計畫出遊的家庭恐怕要荷包大失血。受限於航空燃油價格飆升導致機票調漲及班次減少，今年夏季旅行的成本正顯著攀升。

根據MoneyLion的最新研究報告，對於一個四口之家而言，今夏在美國國內度假一周的開銷正迅速逼近、甚至超過6000美元大關。許多旅客正竭力在物價飛漲的環境中，尋找不至於讓預算崩潰的旅遊勝地。

如果您正嚮往大自然的洗禮，計畫前往阿拉斯加州的安克拉治，或許得重新考慮。研究顯示，6月中旬（12日至19日）的七天行程中，四口之家的總花費高達6861美元。開銷細目包含：膳食費用超過2000美元、住宿費用近2000美元、來回機票超過2000美元。

緊隨其後的是「大蘋果」紐約市。對於外地遊客來說，同樣的一周行程需花費6839美元，其中餐飲費占比最高，達3360美元。加州的聖塔芭芭拉以6323美元位居第三。佛羅里達州的兩座城市—基威斯特與邁阿密則分別以約6300美元的支出擠進前五名。

儘管部分熱門景點開銷驚人，MoneyLion也指出了幾個相對平價的國內旅遊選擇。

最省錢首選：賓州蓋茨堡

對於想兼顧教育與休閒的家庭，前往蓋茨堡體驗南北戰爭歷史是最划算的選擇。四口之家總花費僅需3138美元，機票費用更可控制在500美元以下。

平價海灘：佛州克利爾沃特

名列第二省錢的城市，6月中旬的假期總支出約為3276美元，其中住宿費僅需約506美元，對於想去佛羅里達州度假的人來說是極佳的替代方案。

其他親民選擇：

前往亞利桑納州格蘭岱的行程支出可控制在4000美元以內。西維吉尼亞州的查爾斯頓與俄亥俄州的辛辛那提也以約4100美元的價格位列平價榜單前段班。

隨著夏季熱浪來襲，旅遊專家建議民眾儘早預訂並彈性調整目的地，才能在物價高漲的時代中，為全家人規劃一場兼具品質與預算的暑期假期。

佛羅里達州 紐約市 加州

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