咳嗽打噴嚏不不清 專家教你搞懂流感過敏症狀

專家指出，感冒、流感病毒以及春季過敏都會影響呼吸系統。（示意圖取自Unsplash.com）

南加春季來臨、花粉飄散，又正值溫差大，很多人頻繁打噴嚏、咳嗽。這些症狀究竟是普通感冒、流感 病毒，還是季節性過敏？專家指出，正確判斷病因不僅有助於對症治療，也能避免誤用藥物，甚至影響身體恢復。

洛杉磯縣華人 居民Jane高，一家人最近遭遇嚴重的病毒感染。Jane敘述，一開始兒子出現打噴嚏、咳嗽等症狀，她並未在意，但幾天後，兒子的病情沒有減輕，反而出現低燒不退，全身無力；緊接著，Jane也出現類似症狀，「頭幾天發燒，肌肉酸痛，後來咳嗽不停，整夜無法入睡。」

經醫生診斷，Jane和兒子都是病毒感染，「我們折騰兩周左右，孩子最後轉化成肺炎，無法上學，我也沒去上班，感覺這次比以前感染新冠病毒更嚴重。」

NewsBreak報導指出，許多人在出現呼吸道症狀時，往往難以區分是普通感冒、病毒感染還是過敏反應。美國國家衛生研究院傳染病專家Teresa Hauguel醫師表示，「如果能清楚知道自己的症狀來源，就能避免服用不必要、無效甚至可能讓症狀惡化的藥物。」專家指出，感冒、流感等病毒以及春季過敏都會影響呼吸系統，因此初期症狀相似，增加判斷難度。不過，仍可透過幾個關鍵特徵加以區分。

首先，症狀出現的「時間規律」是一大判斷依據。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）過敏專科醫師Sandra Hong表示，如果患者每年在同一時間出現類似症狀，很可能與季節性過敏有關，例如春季花粉過敏。其次，不同疾病的症狀特徵也有所差異。專家指出，過敏通常伴隨喉嚨、眼睛或耳朵發癢；但感冒或流感等病毒，則更可能出現發燒、肌肉酸痛與畏寒等全身性症狀。

根據國家衛生研究院整理的資料，過敏、流感等病毒感冒、普通感冒，三者主要有這些區別。首先是發燒症狀不同，過敏不會發燒，流感常見發燒且溫度較高，感冒少見發燒；其次是頭痛與肌肉酸痛，流感最為明顯，感冒比較輕微，過敏則幾乎沒有酸痛症狀；再則是疲勞感，流感可能持續數周，感冒偶爾出現，過敏則較輕。

關於流鼻水與打噴嚏，過敏、流感、感冒三者皆可能出現，但過敏與感冒更常見。如果喉嚨痛與咳嗽，感冒比較常見；流感也會喉嚨痛，咳嗽甚至會變嚴重；但過敏只會偶爾出現喉嚨痛、咳嗽。此外，持續時間也是重要線索。Hong醫師指出，病毒感染通常在數天至一周內逐漸改善，而過敏可能持續數周，甚至整個花粉季節都不會消失。