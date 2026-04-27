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沃爾瑪加州56家門店 今年將翻新改造

洛杉磯訊
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沃爾瑪日前宣布將對全國數百家沃爾瑪門市將進行翻新改造，其中包括加州的56家門市。...
沃爾瑪日前宣布將對全國數百家沃爾瑪門市將進行翻新改造，其中包括加州的56家門市。（沃爾瑪提供）

沃爾瑪公司日前宣布，今年將對全國數百門市進行翻新改造，其中包括加州56家門市。沃爾瑪在提升實體門店購物體驗的同時，也將透過官方應用程式串聯線上與線下服務，優化處方藥續配及各類服務預約流程。

沃爾瑪西部業務部高級副總裁Jay Cordray表示，公司將持續加大在加州的投資力道，重點提升對各社區的服務品質。透過門店現代化改造，不僅讓民眾日常購物更便利，也致力打造更順暢的購物體驗，同時賦能員工，以因應顧客不斷變化的需求。

根據規劃，2026年及未來初期投資將涵蓋超過650家超級中心及社區型超市的翻新，並預計於2026年至2027年初新開約20家門市。今年以來，公司已在加州東谷市開設一間超級中心。隨著門店升級，消費者將可體驗更優化的購物環境，包括更寬敞的通道與更新的動線設計、更具吸引力的商品陳列及更豐富的商品品項，以及擴展的取貨與配送服務（含快速配送）。此外，視光中心與藥局也將同步升級，增設具隱私性的諮詢空間，並導入更多數位互動功能，串聯線上與線下的購物體驗；店內外裝潢、停車空間及周邊景觀亦將一併改善。

多數社區型門市亦將進行升級，包括新增熟食與熱食區、改善照明與設備、提供藥局配送服務，並強化線上訂單處理能力；部分門市更採用快速翻新模式，在降低對顧客的影響。

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