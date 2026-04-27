iPhone設定改一下 充電就有趣味聲

近日有人發現iPhone一個未為廣知的趣味功能，就是在充電時，能發出用戶想要聽到的任何聲響，甚至可以是一句說話。（iPhone示意圖，路透）

「紐約郵報」報導，近日在社群媒體 出現熱爆討論中，讓iPhone 用戶發現一個令人感捧腹的小玩意，就是在充電的時候，可以聽到該用戶喜歡的聲響，甚至以此讓手機跟用戶「對話」。

這是一個個人化的設定玩意，近日在社群媒體TikTok 上迅速走紅，人們紛紛曬出自己如何使用這個iPhone的最基本功能，而引來諸多樂趣。

這玩意首先由一位在美國一所醫院陪伴女兒的媽媽發現。她當時拿著女兒的手機充電，手機即發出意想不到的聲響，令她感到詫異，於是重複了幾次同樣的動作，結果仍是聽到同一聲響。

這位媽媽在TikTok的影片中作示範，把充電線插入充電口，手機隨即播放了一段女聲演唱的「非常感謝」的歌曲，以示回應。影片引來1400萬的觀看次數，觀眾並紛紛留言，展示自己的同樣經驗，使用這個iPhone小玩意功能，一到充電時，就可聽回自己選擇的個人化鈴響或聲音，甚至是一句用戶自己預設的說話。

一位用戶留言寫道所聽到的預設說話：「我女兒說：『我的天哪，我差點就死了。我當時嚇壞了。謝謝你救了我』。」

另一位網友分享說：「我的鈴聲是『嗯嗯嗯…今天累死了』。」

一些影片則介紹了設定這個充電時發出樂趣聲響的步驟如下：

•先選擇想要的聲音（或說話錄音），將其儲存在一檔案內。

•開啟手機選單中的「快速指令」（shortcuts）應用程式。

•選擇建立新的自動化（new automation）。

•滑下尋找「充電器」（charger）。

•選取「立即運行」（run immediately）。

•然後點擊「下一步」（next）。

•點選「播放聲音」（play sound）按鈕。

•在音訊檔案中選取所要的聲響並加入其中。

•確保藍色文字方塊位於「播放聲音」（play sound）標籤之上方。

•點選「選擇」（select）按鈕。

•趕快拿起手機充電線，插上手機充電。

•享受所選取的愉悅聲響或說話。