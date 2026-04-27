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1美元紙幣特殊序號受藏家歡迎 稀有「雷達波」更吸引

編譯陳盈霖／綜合報導
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一些印有回文序號的紙鈔，吸引部分收藏家。（示意圖取自Pexels）
一些印有回文序號的紙鈔，吸引部分收藏家。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，某些州紀念幣或「星號紙鈔」（star banknotes）價值可能高於其面額，然皮夾或包裡一些稀有「雷達波」（rader）紙鈔，恐更吸引部分收藏家！

所謂雷達波紙鈔，是指序號為「回文」（palindrome）形式，就是正、反讀的號碼都一樣，如「12344321」或「77700777」等，故被稱雷達波。就像其他特殊序號紙鈔（如00000001或12345678），這類鈔票可能吸引收藏家或數字迷高價收購。

美國錢幣協會Edward C. Rochette貨幣博物館館長與策展人穆德（Doug Mudd）表示，雷達波紙鈔相當受歡迎，價格往往很高，然多數人並不會特別留意。他告訴Nexstar，有些雷達波紙鈔更有價值，尤其是高面額者，因「發行數量較少，出現特殊序號機率相對更低。」

根據「我的貨幣收藏」（My Currency Collection）網與鑑價公司Executive Currency，部分收藏家也特別青睞「重複型雷達波序號」紙鈔，如12211221或54455445，意即兩段四位數回文組成。還有「超級雷達波序號」（super rader，如01111110或12222221，中間數字重複）。

根據德州「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions），帶有回文序號的美國紙鈔，曾在拍賣會上以超過1000美元價格成交，一些年代久遠紙鈔價格甚至更高。

至於其他較普通的雷達波紙鈔賣價較低，然亦可能高於面額。近期eBay成交紀錄顯示，一張序號為63122136的一美元紙鈔，以70美元售出，一張「超級雷達波」一美元紙鈔成交價僅略低於170美元。

儘管這些紙鈔對某些收藏家具有吸引力，然穆德指出，從數學角度來說，雷達波序號的稀有程度與其他任何數字「完全相同」，唯一區別在於有些人對特殊組合格外執著。「這其實是另一個小眾收藏家領域，不過各花入各眼，對這些人來說，它的確具更高價值。」

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