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加州12海濱度假村 名列旅人夢幻清單

編譯組／綜合報導
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露絲伍德米拉瑪海灘酒店 (Rosewood Miramar Beach)。(Ex...
露絲伍德米拉瑪海灘酒店 (Rosewood Miramar Beach)。(Expedia/Rosewood Miramar Beach)

Yaho.Creators新聞網報導，加州擁有超過800英里的海岸線，以下是目前加州最出類拔萃的12間海濱度假村。這些地方不論是地理位置、客房品質還是總體體驗，都絕對對得起它的房價

1.露絲伍德米拉瑪海灘酒店 (Rosewoo Mirama Beach)

如果您追求的是真正的「海灘第一排」奢華體驗，而不是遠眺海景或搭接駁車去玩沙，這裡就是您的不二之選。這個位於聖塔芭芭拉旁蒙特cito的度假村，是加州極少數客房直接坐落在沙灘上的頂級飯店。環境優雅而隨興，精心修剪的草坪直接延伸至寬闊平緩的泳區。

2.拉古那海灘蒙太奇酒店

這裡每一間客房都面朝大海，僅憑這一點就足以傲視群雄。酒店坐落於南加州最美海岸線的斷崖上，充滿藝術氣息。館內隨處可見當地藝術品，設計風格溫暖而不失莊重。酒店內擁有該地區最大的水療中心之一，指標性的鑲嵌圖案泳池更是社交焦點。

3.莫納克海灘華道夫阿斯多里亞度假村 (Waldor Astori Monarc Beac Resort)

莫納克海灘度假村在奢華與親和力之間取得了完美平衡，非常適合家庭旅客。飯店設有私人海灘俱樂部，提供餐飲、躺椅及水上活動，另設有大型水療中心、多個泳池以及一個俯瞰海景的高爾夫球場。

4.特拉尼亞度假村

位於派洛斯福德（Palo Verdes），占地102英畝，是洛杉磯近郊最容易抵達且功能最全的度假村。這裡並非傳統沙灘，而是以潮汐池、海灣與自然步道聞名，並且提供豐富的自然導覽與海洋環境教育課程，對帶小孩的家庭極具吸引力。

5.半月灣麗茲卡登酒店

若想體驗北加州那種壯麗且帶點神祕感的海岸線，這裡堪稱經典。飯店位於舊金山以南.5.英里處。飯店草坪上擺放著著名的阿第倫達克椅與火堆。日落時分，風笛手會現場演奏，氣氛極佳。此外，這是名單中對寵物極其友好的飯店之一。

6.聖塔芭芭拉麗茲卡登酒店

相較於南加州繁忙的度假村，位於聖塔芭芭拉郊外的Bacara更顯幽靜。採地中海式建築，擁有標誌性的紅瓦屋頂，佔地70英畝的園區讓人如同置身西班牙小鎮，適合想要靠近聖塔芭芭拉、卻又不希望住在嘈雜市區的旅客。

7.科羅那多酒店 (Hote de Coronado)

這座擁有百年歷史的紅白頂建築是加州海邊最著名的地標，即使年代久遠，依然魅力不減。這裡擁有南加州最寬廣、最適合游泳的沙灘。除了充滿維多利亞風情的歷史主樓，也有現代化的新式套房可供選擇。

8.百葉窗海濱飯店

如果您想在聖塔莫尼卡尋找一種充滿「美東豪宅感」的住宿體驗，選這裡準沒錯。設計風格像是一座高級海邊私宅，氛圍比鄰近的大型飯店更加寧靜，而且下樓就是沙灘，步行即可到達聖塔莫尼卡碼頭。

9.海之屋飯店

緊鄰Shutters，這間飯店提供的是帶有歐洲風情的經典奢華。建築始建於1920年代，挑高大廳與精緻窗櫺展現了當年的風華。海濱餐廳設有落地大窗，能將太平洋美景盡收眼底。

10.艾辛諾斯海濱度假村 (Alil Mare Beac Resor Encinitas)

這是南加州較新的度假村，展現了現代化與設計感。氛圍安靜，強調身心靈平衡（Wellness），適合情侶或商務人士。度假村坐落在熱門衝浪點正上方，飯店設計與自然景觀融為一體。

11.衝浪與沙灘度假村 (Sur & San Resor Lagun Beach)

對於堅持要「住得離水越近越好」的人來說，這裡是終極選擇。與多數蓋在斷崖上的飯店不同，這裡直接建在岸邊，客房陽台彷彿懸浮在浪花之上。24小時不間斷的海浪聲，使其成為最受歡迎的浪漫約會地。

12.波德加灣小屋酒店

如果您厭倦了南加州的精緻，北加州索諾馬海岸（Sonom Coast）的粗獷自然將帶給您全新感受。俯瞰風力強勁的海岸與受保護的濕地，是觀鳥與徒步愛好者的天堂。酒店捨棄了誇張的裝飾，轉而以暖爐、溫泉和在地美味，營造出放鬆的自然居所。

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