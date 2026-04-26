柏克萊加大研究：搬離加州後 購屋機率升48%省40萬元

根據一項最新報告顯示，加州的高成本生活讓更多家庭選擇搬去外州，而搬離加州後成為房主的機率提高約48%。（示意圖，取自Pexels網站）

根據紐約郵報報導，隨著食品、汽油與住房成本不斷攀升，愈來愈多中低收入 的加州 居民正離開加州。一份最新研究更直言，加州正逐漸變成「富人的遊樂場」。僅住房一項，外流居民平均每月即可節省672美元。

由柏克萊 加大加州政策實驗室（California Policy Lab）日前發布的研柏克萊加大加州政策實驗室（California Policy Lab）日前發布的研究「P究「Priced Out: Relocation Amidst California's Affordability Crisis」，分析2016年至2025年信用數據顯示，搬離加州的居民，多數落腳生活成本顯著較低地區。研究人員指出，所有跡象都顯示，加州正在快速走向由高收入族群主導的結構。

數據顯示，外流居民在住房方面平均每月可節省約672美元。此外，這些居民遷往地區的房價中位數，平均比加州低約39.8萬美元。研究同時發現，搬離加州後成為房主的機率提高約48%，顯示可負擔性正直接影響居住選擇。加州政策實驗室執行主任Evan White指出，這些數據對想要實現購屋夢的家庭，具有重要參考價值。

即使是在加州所謂「較可負擔」地區，生活成本仍然偏高。報告指出，當地居民在食品支出比全國平均高11%，汽油價格高40%，公用事業費用更高61%。

從遷移目的地看，多數人並未遠離加州太遠。內華達州為最主要遷入地，其次為愛達荷州、俄勒岡州及亞利桑納州。

分析指出，離開加州的居民多為收入較低族群，但在遷往其他州後，生活壓力明顯減輕。

值得注意的是，這些離開的家庭，並非陷入極端貧困，而是在與更富裕鄰居相比之下，逐漸感受到經濟壓力。高昂的房租與房價對家庭財務造成沉重負擔，加州家庭的可支配收入平均比全國低約35%。自疫情以來，從高收入社區遷出的居民比例也上升至19%。

報告指出，造成這一現象的原因相當明確，包括高稅負、高房價及高能源成本等多重因素交織，使得越來越多中產與工薪階層被迫重新評估居住地選擇。

人口外流趨勢也可能帶來深遠影響。加州政策實驗室警告，若此趨勢持續，將對加州的稅基及全國政治影響力造成嚴重衝擊。報告指出：「若趨勢延續，加州在國會的席位可能進一步流失。例如，在2021年已失去一席之後，依目前趨勢推估，加州在2030年人口普查後，可能再失去三至四個國會席次。」