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加州車禍緊急救援時間平均19.6分鐘 全美最慢

洛杉磯訊
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根據LendingTree發布的最新研究顯示，加州在致命車禍發生後的緊急醫療服務...
根據LendingTree發布的最新研究顯示，加州在致命車禍發生後的緊急醫療服務（EMS）反應時間，幾乎是全美平均水平的兩倍。（LendingTree報告截圖）

根據LendingTree最新研究顯示，加州在致命車禍發生後的緊急醫療服務（EMS）反應時間極為堪憂，抵達現場的耗時幾乎是全美平均水平的兩倍。

這份研究分析美國國家公路交通安全管理局「致命事故報告系統」的2022~2023年數據，研究團隊特別針對紀錄完整時間的個案進行統計，精確計算從「接獲通報」到救護人員「抵達現場」的黃金時間，並依州別、城鄉差異與時段進行比較。

研究結果顯示，全美致命車禍的EMS平均反應時間為10分鐘，但專家指出這一數字其實「偏慢」。理想情況下，第一批救援人員應在約4分鐘內抵達，並於8至10分鐘內具備完整應對能力。然而，加州平均需19.6分鐘，為所有有州中最慢。

根據這項研究排名，EMS反應時間最長的州依序為：加州（19.6分鐘）、懷俄明州（17.8分鐘）、北達科他州（15.7分鐘）、奧克拉荷馬州（15.5分鐘）、阿拉巴馬州（14.5分鐘）、密西西比州（14.2分鐘）、南達科他州（13.4分鐘）、西維吉尼亞州（13.1分鐘）、蒙大拿州（12.9分鐘）與路易斯安那州（12分鐘）。

相較之下，華府以平均4.7分鐘成為全美反應最快地區；麻州平均6.4分鐘、內華達州與羅德島州均為6.5分鐘，以及新澤西州則為7.3分鐘表現亦相對較佳。

這份研究同時指出，城鄉差距明顯：城市地區平均反應時間為7.6分鐘，鄉村地區則延長至13.3分鐘；時段方面，凌晨4時最慢（11.4分鐘），晚9時最快（9.1分鐘）。

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