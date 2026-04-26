我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

類「離境稅」 加州、麻州…遷出者仍可能要繳稅

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若遷出後，但在加州境內仍擁有房產或經營業務，相關所得仍須向加州繳稅。（舊金山市府...
若遷出後，但在加州境內仍擁有房產或經營業務，相關所得仍須向加州繳稅。（舊金山市府網頁）

雅虎（Yahoo ）新聞網報導，有些州不僅讓你住起來很貴，甚至連你想搬走都要扒一層皮。

「離境稅」（Exit Tax）一詞常被誤解，需澄清的是，目前沒有任何州會單純因為居民「搬離」而徵稅，但加州、新澤西州、紐約州與麻州等行政區，會針對搬遷後仍與原居住地保持聯繫的人士課徵稅款。

與此同時，部分州正研擬對富裕階層徵收「富人稅」。批評人士警告，這恐將引發反向的離境效應：迫使富人遷出以避稅，最終導致數十億美元稅收流失，稅收重擔轉嫁至低收入族群。

隨着全美出現從高稅率州（多為民主黨主導的藍州）向低稅率或無所得稅州遷移的浪潮，稅務問題已成為焦點。根據「全國納稅人聯盟基金會」（NTUF）統計，2015年至2025年間，紐約州與加州因居民流失，分別損失了超過1000億美元的淨調整後總收入，而佛州與德州則是這波人口移入的主要受益者。

Realtor.com高級經濟學家伯納（Joel Berner）分析指出：「民眾搬遷的核心驅動力在於追求更低的生活成本。」

儘管技術上不存在「離境稅」，但以下各州的稅法規定，搬遷者務必留意：

•加州：若遷出後仍於加州境內擁有房產（如租金收入或售屋獲利）或經營業務，相關所得仍須向加州繳稅。此外，若維持「部分居住」身分（即使非主住所），在加州停留期間的全球收入均須課稅。對高收入者而言，遠端為外州公司工作時於加州停留的所得，最高稅率可達13.3%。官方會透過駕照、車輛登記、醫療記錄及居留時間嚴格判定居住身分。

•新澤西州：該州所謂的「離境稅」其實是一項預扣法案。遷出的居民在賣房時，必須預繳「獲利的8.97%」或「售價的2%」（兩者取其高），且須在售屋當下繳納。這項規定適用於所有非本州居民出售的房產，而不僅限於自住房。

•紐約州：判定基準在於時間。若在紐約保有住所達10個月以上，或一年內在州內停留超過183天（即使是半天也算一天），就會被視為居民課稅。與加州類似，搬離後若在紐約留有業務或房產，相關收益仍難逃稅網。

•麻州：同樣採取「183天原則」。此外，麻州法律事務人士警告，該州會定期審計聲稱「非居民身分」的納稅人，要求其提出證據證明該州已非其主要居住地。

目前沒有任何州會單純因為居民「搬離」而徵稅，但加州、新澤西州、紐約州與麻州等行政...
目前沒有任何州會單純因為居民「搬離」而徵稅，但加州、新澤西州、紐約州與麻州等行政區，會針對搬遷後仍與原居住地保持聯繫的人士課徵稅款。示意圖。(路透)

世報陪您半世紀

德州 雅虎 民主黨

上一則

洛杉磯奧運票價高昂 引發質疑

下一則

好市多「8秒結帳」遇重複掃碼 華女幾次體驗後婉拒服務

延伸閱讀

小摩CEO提800億元計畫 企圖挽救加州美國夢

小摩CEO提800億元計畫 企圖挽救加州美國夢
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
加州薪資高 為何實質購買力僅排全美第13名？

加州薪資高 為何實質購買力僅排全美第13名？
富豪稅風潮從擠滿科技巨頭的大州蔓延到規模較小的緬因州

富豪稅風潮從擠滿科技巨頭的大州蔓延到規模較小的緬因州
年花30萬才能「生存」 加州女子列出開支搬家求解脫

年花30萬才能「生存」 加州女子列出開支搬家求解脫
不當支出10億 麻州醫療補助分配惹議　

不當支出10億 麻州醫療補助分配惹議　

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程