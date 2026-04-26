類「離境稅」 加州、麻州…遷出者仍可能要繳稅

若遷出後，但在加州境內仍擁有房產或經營業務，相關所得仍須向加州繳稅。（舊金山市府網頁）

雅虎 （Yahoo ）新聞網報導，有些州不僅讓你住起來很貴，甚至連你想搬走都要扒一層皮。

「離境稅」（Exit Tax）一詞常被誤解，需澄清的是，目前沒有任何州會單純因為居民「搬離」而徵稅，但加州、新澤西州、紐約州與麻州等行政區，會針對搬遷後仍與原居住地保持聯繫的人士課徵稅款。

與此同時，部分州正研擬對富裕階層徵收「富人稅」。批評人士警告，這恐將引發反向的離境效應：迫使富人遷出以避稅，最終導致數十億美元稅收流失，稅收重擔轉嫁至低收入族群。

隨着全美出現從高稅率州（多為民主黨 主導的藍州）向低稅率或無所得稅州遷移的浪潮，稅務問題已成為焦點。根據「全國納稅人聯盟基金會」（NTUF）統計，2015年至2025年間，紐約州與加州因居民流失，分別損失了超過1000億美元的淨調整後總收入，而佛州與德州 則是這波人口移入的主要受益者。

Realtor.com高級經濟學家伯納（Joel Berner）分析指出：「民眾搬遷的核心驅動力在於追求更低的生活成本。」

儘管技術上不存在「離境稅」，但以下各州的稅法規定，搬遷者務必留意：

•加州：若遷出後仍於加州境內擁有房產（如租金收入或售屋獲利）或經營業務，相關所得仍須向加州繳稅。此外，若維持「部分居住」身分（即使非主住所），在加州停留期間的全球收入均須課稅。對高收入者而言，遠端為外州公司工作時於加州停留的所得，最高稅率可達13.3%。官方會透過駕照、車輛登記、醫療記錄及居留時間嚴格判定居住身分。

•新澤西州：該州所謂的「離境稅」其實是一項預扣法案。遷出的居民在賣房時，必須預繳「獲利的8.97%」或「售價的2%」（兩者取其高），且須在售屋當下繳納。這項規定適用於所有非本州居民出售的房產，而不僅限於自住房。

•紐約州：判定基準在於時間。若在紐約保有住所達10個月以上，或一年內在州內停留超過183天（即使是半天也算一天），就會被視為居民課稅。與加州類似，搬離後若在紐約留有業務或房產，相關收益仍難逃稅網。

•麻州：同樣採取「183天原則」。此外，麻州法律事務人士警告，該州會定期審計聲稱「非居民身分」的納稅人，要求其提出證據證明該州已非其主要居住地。