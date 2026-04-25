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原民區加油站免稅 加州僅55個

編譯林思牧╱綜合報導
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美國原住民加油站密度分布圖 。(美聯社)
美國原住民加油站密度分布圖 。(美聯社)

油價居高不下，加州一些駕駛人發現可在原住民保留區的加油站加到較便宜的油。但哪裡才能找到這樣的加油站？多跑路程是否真的能省錢？

美聯社報導，劉易斯（Junelle Lewis）正苦於應對因伊朗戰爭而飆升的西雅圖地區油價，這時她手機上的一個應用程式給了她答案：位於西雅圖北部、距離她家半小時車程的圖拉利普（Tulalip）印第安保留區。

她毫不猶豫地出發了，「我特意開車來這裡就是為了加油。」劉易斯為她的雪佛蘭大型休旅車Suburban加滿油時說道。這裡的油是每加侖4.84美元，比她家附近的油價便宜了約75美分。「油價太離譜了。但說實話，這些年來我發現，這家加油站比附近很多加油站都便宜，可能是最便宜的了。」

尤其是在加州、新墨西哥州、紐約州、俄克拉荷馬州和華盛頓州，這些州各有至少數十個部落擁有的加油站，其中一些位於繁忙的交通要道上。免繳州燃油稅的部落，可以用遠低於附近競爭加油站的價格出售燃油。

加州有55家原住民加油站。在弗萊斯諾和優勝美地國家公園之間的Chukchansi Crossing Fuel Station & Travel Center加油站，5.09美元的汽油價格比附近別的加油站便宜60美分。

那麼，部落是如何提供較便宜的油呢？答案很簡單：免稅。通常情況下，部落必須繳納聯邦燃油稅，汽油稅為每加侖 18.4 美分，柴油稅為每加侖 24.3 美分，並將這部分成本轉嫁給司機。州燃油稅則另當別論，一個多世紀以來，聯邦法院一直認為各州的政府無權向原住民在其土地上徵稅。

目前，美國有 35 個州擁有聯邦認可的原住民部落，各州的汽油稅從阿拉斯加州的每加侖 9 美分到加州的每加侖 71 美分不等。

另外，用便宜的汽油吸引顧客是加油站業主多賺錢的方式。銷售零食汽水等的利潤相當高，部落加油站越來越多地在原本遠離雜貨店的「食品沙漠」地區提供食品雜貨。有時候，這些加油站和便利商店是購買價格實惠的食品或日用品最近的最佳選擇，使得更多顧客願意多開一些路程前來。

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