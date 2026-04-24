Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's季節限定的香蕉布丁風味冰淇淋近日悄然回歸，許多粉絲表示「苦等一年終於等到了」。（圖片來自Trader Joe's官網）

美國連鎖超市Trader Joe's再度掀起甜點話題。近期一款讓消費者「等了一整年」的冷凍甜點悄然回歸賣場，引發社群平台熱烈討論，不少粉絲直言，一看到上架就立刻入手囤貨。

此次回歸的產品為季節限定的「香蕉布丁風味冰淇淋（Banana Pudding Flavored Ice Cream）」。Allrecipes編輯Bailey Fink曾表示，該款甜點「好吃到讓人一口接一口，甚至連續挖了好幾匙仍停不下來」。目前該商品已在部分門店重新上架，但品牌尚未透過社群媒體 正式宣布。

根據Trader Joe's產品介紹，該款冰淇淋主打將經典南方甜點香蕉布丁轉化為冷凍甜品，內容包含香蕉布丁風味冰淇淋基底，拌入香草威化餅乾碎，並加入鹹焦糖漩渦，強調「甜中帶鹹、口感層次豐富」，打造接近手工甜點的風味體驗。產品以品脫單位包裝販售，價格約為3.79美元，延續品牌一貫親民定價，也讓不少消費者選擇一次購買多盒囤貨。

這款冰淇淋靈感來自紐約知名甜點品牌Magnolia Bakery的人氣香蕉布丁。原版甜點以香草布丁、香蕉切片與香草餅乾層層堆疊聞名，吸引大批顧客排隊購買。Trader Joe's版本在此基礎上再升級，加入鹹焦糖元素，並融合香草威化餅乾碎，打造更豐富的口感層次。

隨著產品回歸，社群平台上也迅速出現大量討論。有員工分享，該產品在內部試吃時即大受歡迎；也有消費者坦言「一次直接買兩盒」，還有人激動表示「我已經等了一整年」。這款冰淇淋也受到許多華人的喜愛，有華人表示「特別好吃，香蕉味很濃郁，裡面有很多軟曲奇顆粒，口感層次很豐富。」

過去當該產品在官方Instagram亮相時，留言區常被粉絲湧入留言，紛紛要求品牌將其列為常態商品。有網友留言「請把它變成永久商品」，也有人直言「乾脆直接固定販售」。

此外，也有消費者分享創意吃法，例如將這款冰淇淋夾入比利時奶油鬆餅餅乾中製作成冰淇淋三明治，形容「做法簡單又非常好吃」，甚至進一步帶動相關商品的人氣與討論度。