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加州2公立學校 躋身全美學區前12

編譯組╱綜合報導
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加州的拉肯亞達聯合學區（LCUSD）位居全美最佳學區前列，被家長讚譽其教師優秀、...
加州的拉肯亞達聯合學區（LCUSD）位居全美最佳學區前列，被家長讚譽其教師優秀、學生積極上進。圖為該學區一學校的教師與學生互動情況。（LCUSD官網）

加州兩個公立學校的學區躋身全美最佳學區之列，位居全國前12名之內，分別為全美排行第7的拉肯亞達聯合學區（La Canada Unified School District），及排行第12的山景城—洛斯阿圖聯合高中學區（Mountain View-Los Altos Union High School District）。兩學區的高中學生能進入高等教育的比率皆近百分百。

這是由美國學校資訊機構Niche作出的「美國最佳學區」排名榜單。上述兩個排名前列的加州學區，是全美首15名的學區中，加州僅有的兩個上榜學區；而若擴闊看全國首25名的學區，加州則有5個學區入圍，上述兩學區是其中之二。

第一個位居前列的加州拉肯亞達聯合學區（La Canada Unified School District）位於南加州巴沙迪那（Pasadena）以北幾英里處，區內涵蓋幼兒園至12年級，約有4000名學生。

該學區自詡為「一個成績優異的幼兒園至12年級學區，具前瞻性、積極參與又支援性強」，其高中畢業生進入高等教育的比例高達98%。

根據2022-2023學年的數據，加州學生的大學入學率為65.7%。

家長對該學區讚譽頗多。Niche網站2022年的一篇家長評論寫道：「我的兩個孩子都曾在拉肯亞達學區就讀，我想這是我見過的最好的公立學校系統，教師優秀、家長積極參與、學生上進。」

另一個排名前列之一的山景城—洛斯阿圖聯合高中學區，位於舊金山灣區聖荷西附近。該學區以其與矽谷的緊密聯繫為榮，稱其「體現了矽谷的多元化、雄心壯志及創新精神」。

該學區擁有4539名學生，並指出其能「持續位列全美高中排名前1%之內」。與LCUSD一樣，該學區也表示其98%的畢業生能升讀大學。

另外三個能夠躋身全美首25名學區之列的加州學區，是聖地牙哥聯合高中學區（San Dieguito Union High School District）、巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District），以及洛斯蓋圖—薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District）。

美排名第一的學區則是伊利諾州Glenview的格倫布魯克高中學區225（Glenbrook High School District 225）。

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