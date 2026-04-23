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全國最佳大學校園 UCLA奪冠

洛杉磯訊
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位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二。（路透）
位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二。（路透）

近日，全美大學資訊線上平台Niche公布最佳大學校園排名，洛杉磯加大UCLA）擊敗數百座校園，榮登全國第一。而排名第三的位於加州的這所大學，較少在大學排名中位居前列。

據加州郵報報導，在這項排名中，洛杉磯加大憑藉其學術實力、校園設施以及學生體驗的綜合表現，排名第一。該校園位於洛杉磯富裕的西木區（Westwood），其占地廣闊的419英畝校園常被形容為「花園中的大學」，以其鬱鬱蔥蔥的景觀與標誌性的建築聞名。根據Niche平台上的高度評價，該校擁有超過3萬3000大學生與125個以上的主修科目，將頂尖的學術實力與充滿活力的校園文化相結合。

這項排名綜合學生評價，洛杉磯加大學生對學校有相當正面態度。一位新生表示，「作為大一新生，我很享受在洛杉磯加大的生活，食物還不錯，而且宿舍區有很多選擇。學術上很有挑戰性。」同時，洛杉磯加大也被評為全美大學校園中餐飲最好的第一名。這位新生也提到，雖然選課有時會讓人感到壓力，但「總體來說，我對選擇就讀洛杉磯加大感到滿意。」

這所曾經全美排名第一的公立大學，其錄取率低於10%。

在Niche公布的這項學排名中，另一所在加州的大學也躋身前三，即河濱市的加州浸會大學（California Baptist University），因其風景優美的校園與支持性的學習環境而獲得好評。與洛杉磯加大相似，加州浸會大學也以「嚴謹學術水準與理想的校園環境」建立良好聲譽，從海岸景觀到最先進的學生設施，皆備受肯定。

在加州之外，數所大學也因其規模與獨特環境而脫穎而出。位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二，其占地達7000英畝的廣闊校園坐落於藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains），擁有遼闊的草地與快速發展的學術設施。

該排名是根據聯邦數據與學生回饋的綜合分析，為呈現校園日常生活的真實樣貌。根據Niche說法，學生對校園品質的調查占總分的一半，其餘權重則分配為：餐飲（15%）、住宿（15%）、周邊環境（15%）以及安全性（5%）。這套評估方法結合教育部的數據與學生自行回報的經驗，重點考量包括宿舍品質、餐飲選擇、校園設施以及取得在地資源的便利性等因素。

從餐廳到宿舍再到綠地空間，現代大學生活早已超越課堂本身—而加州的校園在這方面領先群雄，共有五所大學進入前30名，包括The Master's University（第15名）、南加大（USC）（第16名）以及聖地牙哥加大（University of San Diego）（第23名）。

在Niche公布的全美最佳大學校園中，洛杉磯加大（UCLA）榮獲第一。（美聯社）
在Niche公布的全美最佳大學校園中，洛杉磯加大（UCLA）榮獲第一。（美聯社）

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