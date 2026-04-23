亞馬遜涉操控供貨商零售價 州檢長提告

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）(oag.ca.gov)

加州 檢察長指控亞馬遜向供應商施壓，要求他們設法讓競爭對手提高其網站上價格以免低於亞馬遜價格。

聖荷西信使報報導，根據20日公布的法庭文件，邦塔指控亞馬遜公司涉嫌脅迫李維牛仔褲公司（Levi Strauss & Co.）和其他知名品牌參與價格操縱計劃，並影響了沃爾瑪 （Walmart Inc.）、目標（Target Corp.）、家得寶（Home Depot Inc.）、Chewy Inc.等零售網站上各類商品的價格。

這份文件是檢察長邦塔（Rob Bonta）於2022年提起的反壟斷訴訟的一部分。該訴訟指控亞馬遜人為抬高產品價格以保護其利潤率。邦塔尋求在訴訟進行期間阻止該公司繼續從事價格操縱行為。本訴訟定於2027年1月開庭審理。邦塔的訴訟是針對這家網購龍頭的多起反壟斷案件之一。

亞馬遜在美國的線上消費中占了約40%的份額。文件稱，供應商因亞馬遜強大的議價能力而受到脅迫，並因害怕受到報復而同意提高網站上的商品價格。

根據新公開的一份未刪節的法庭文件：調查過程中發現的證據表明，亞馬遜、其供應商和競爭對手零售商 在操縱零售價格。多年來，亞馬遜屢次聯繫其供應商，指示他們「操縱」競爭對手網站上的零售價格，並威脅供應商如果不服從，將面臨嚴重後果。

這份文件詳細列舉了15宗亞馬遜員工在競爭對手網站（包括百思買和新蛋網）上發現產品價格更低後聯繫供應商的案例。這些溝通記錄揭示了亞馬遜為確保其在包括李維牛仔褲、Hanes服裝、吧台凳、化肥、眼藥水、便攜式發電機和吉他音響設備等在內的眾多產品上保持最低價格而採取的行動。

文件控訴這家總部位於西雅圖的公司，聯繫了產品供應商和品牌商，而這些商家則回應稱，沃爾瑪和家得寶等競爭對手已同意更新其產品價格。亞馬遜提供了競爭對手價格的詳細數據，並直接要求供應商「調查」如何促使競爭對手提高價格。亞馬遜面臨來自聯邦貿易委員會以及多個州和華盛頓特區的司法領導人提出的反壟斷訴訟。