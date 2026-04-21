大學畢業生最佳發展地 聖地牙哥第8 洛城、金山跌出前10

聖地牙哥名裂全美最適合大學畢業生發展城市前十名。（取自Pexels）

紐約郵報報導，Glassdoor與Redfin日前聯合發布「最適合應屆大學畢業生開啟職業生涯」（Best place for fresh-faced college graduates）」城市排名。令人意外的是，加州 兩大城市，洛杉磯與舊金山雙雙跌落前十名，聖地牙哥（San Diego）則名列第八。

該榜單根據2026年2月9日至11日進行的民調結果編制而成，超過1800名美國專業人士參與調查，依據住房可負擔性、就業機會與生活品質等13項指標進行評比。

根據Glassdoor分析，洛杉磯與舊金山無法入榜主要原因在於「生活成本飆升」，年輕人被排除在全美最昂貴都會區之外。紐約市 也以相同原因未能進入前十名。

儘管如此，聖地牙哥也並非毫無壓力。這座濱海城市在全美住房可負擔性指標上名列倒數，首購族房屋平均價格高達61萬5000美元，要存到頭期款往往需超過十年。初入職場的新鮮人，預估要把近65%收入用於房貸支出。紐約郵報日前報導，聖地牙哥房價高得嚇人，部分居民選擇搬到墨西哥 邊境城市提璜納（Tijuana）居住，每日「出國」到美工作。

儘管房價壓力沉重，報告指出，聖地牙哥仍具備其他優勢，包括初入職場平均年薪7萬4053美元、穩健的就業市場環境及令人羨慕的生活品質等，「整體來說仍具高度吸引力」。

名列榜首的華府特區，職場新鮮人平均年薪近8萬美元，首購族房價約32美元。麻州波士頓排名第三，初入職場新鮮人平均薪資最高，達8萬26美元，然當地租屋族需將約53%收入用於住房。

德州有三座城市入選前十名：第四名達拉斯、第六名休士頓與第十名奧斯汀，主要是這些城市有可負擔房價與蓬勃發展的就業市場。其中，奧斯汀勞力市場表現最佳，薪資成長速度甚至超越房價上漲速度。

報告建議，職場新鮮人應「廣泛探索各種選項」，決定落腳城市前，審慎衡量自身最重視的條件，對於那些即將面臨61萬5000美元的首購族，未來十年僅能節衣縮食以籌到頭期款的年輕人來說，這無疑是中肯建議。

其他入選前十名城市還包括第二名內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）、第五名伊利諾州芝加哥、第七名密蘇里州聖路易、第九名佛羅里達州邁阿密等。