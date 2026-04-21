前加州審計長余淑婷 含淚宣布退出州長競選

20日宣布退出州長競選的前州審計長余淑婷（Betty Yee）。(美聯社)

民主黨 籍州審計長余淑婷（Betty Yee），在民調 和募款上都落後，她20日流淚宣布退出加州 州長選舉。

CalMatters報導，余淑婷表示選民似乎對她的「經驗和能力」不感興趣，反而湧向那些發表較為聳動言論的候選人。目前離初選只剩六個星期。「很明顯，捐款者不會再繼續支持我了，」她說。「甚至一些我原本的支持者也覺得，他們也該改去支持別人了。」

她沒有立即宣布會支持哪位候選人，但表示將在未來幾天內做出決定。在6月2日初選前的民調中，有六位民主黨人和兩位共和黨人領先於她。余淑婷是在兩年多前就宣布參選，她的競選綱領包括她處理州預算的經驗以及她家庭的中產階級移民背景。

最近，她開始以「無聊的貝蒂」（Boring Betty）自居，承諾將帶來平靜無波的州政府體驗。然而，務實主義始終未能轉化為明星效應。余淑婷的民調支持率一直徘徊在最低位或接近最低位，從未超過3%左右，籌款也落後於其他候選人。

余淑婷表示，她從一開始就選擇開展草根競選活動，而不是像其他民主黨人那樣尋求大型機構的支持。但在去年下半年，她僅籌集到34萬4000美元，而其他候選人的籌款額高達數百萬美元，而且她的支出超過了籌款額。

這使她成為加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）公開施壓，迫使民調支持率較低的民主黨候選人退出競選的未具名目標之一。由於過多民主黨候選人可能會分散自由派選票，民主黨人擔心，這會讓兩名共和黨候選人有可能在6月的初選中雙雙獲勝。

余淑婷曾是民主加州黨部的副主席，她堅稱自己擁有基層支持，不會被一群富有的男性候選人擠出競選。上個月，南加大根據民調和籌款情況制定了一套公式來決定邀請哪些候選人作辯論，余淑婷和其他有色人種候選人聯合起來，譴責校方將他們排除在候選人辯論之外。最終辯論被取消。

「坦白說，作為一名有色人種女性，這就是我的人生寫照，」她在3月告訴記者，「我一直被忽視、被低估、被邊緣化。」余淑婷20日淚流滿面的在新聞發布會表示，對希克斯的公開施壓策略不滿。

希克斯的策略包括定期發布民調，迫使候選人「評估選上的可行性」，而余淑婷認為這種策略最終適得其反。她說，選民似乎對她的實際經驗和能力不感興趣，反而湧向較具煽動性言論、聲稱要對抗川普政府的候選人。

余淑婷退選當日稍後宣布的民調中，只有1%的潛在選民支持她。兩位共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）和比安科（Chad Bianco）仍然領先。

在20日的民調新聞發布會上，希克斯感謝了余淑婷，但也表示民主黨候選人仍然太多。