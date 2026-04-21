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中產階級退稅卡4/30到期 還有4億元餘額未使用

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州政府2022年發放給居民的「中產階級退稅卡」即將於4月30日到期。（取自加州...
加州政府2022年發放給居民的「中產階級退稅卡」即將於4月30日到期。（取自加州稅務局網站）

加州政府在2022年發給居民的數百萬張退稅簽帳卡將於本月30日到期。州政府紀錄顯示，這些簽帳卡裡還有數億美元未被使用。

灣區NBC電視台報導，這些被稱為「中產階級退稅卡」（Middle Class Tax Refund card，簡稱MCTR卡）的簽帳卡即將於本月底到期。加州稅務局（Franchise Tax Board）紀錄顯示，只有43%的卡已用罄，大多數的卡裡仍有餘額，甚至有10%的卡從未被啟用。

這意味著，這96萬張卡裡總共還有約4億美元餘額，除非加州納稅人盡快領取剩餘的錢，否則這些錢將歸還給加州政府。

不過，就算民眾找到還未用完的MCTR卡，也有可能遇到無法使用的狀況，就像莫塔蓋迪（Sami Motaghedi）。

莫塔蓋迪表示，她的父親2022年領到MCTR卡，最初可以使用，但後來被拒用，當時卡裡還有144美元，而且還未過期。莫塔蓋迪拿到超市去試用也發現的確不行，她便到銀行去詢問是否可將錢領出，結果銀行表示無能為力。

於是莫塔蓋迪查詢MCTR系統，顯示這張卡已被停用。因此她打電話給負責發放MCTR卡的州政府供應商Money Network。但打了一年多始終在原地打轉，最後決定求助NBC電視台。

NBC電視台發了一封電子郵件詢問Money Network母公司Fiserv，Fiserv回覆簡短聲明表示，他們正在根據加州的要求和法律對這項計畫進行修改。最終，Fiserv一位代表致電莫塔蓋迪，表示他們的144美元已經被解凍。

NBC電視台提醒加州居民，如果遇到相同問題，或是不記得是否收到過MCTR卡，可以致電Money Network詢問，電話是800-240-0223。但州政府提醒民眾注意，致電時間必須是在工作日上午8時到下午5時，否則就會像都是在下班後才撥打的莫塔蓋迪一樣，永遠找不到人協助。

州政府表示，部分MCTR卡可能因為詐騙風險被停用或凍結，但電話客服人員可以提供協助，服務將於4月30日截止。

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