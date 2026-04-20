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不怕AI搶飯碗 醫療、科研、工程…10大高薪職業前景看好

洛杉磯訊
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Resume Genius的報告指出，隨著科技進步，AI確實能提升效率，但在創造...
Resume Genius的報告指出，隨著科技進步，AI確實能提升效率，但在創造力、複雜決策、人際互動與倫理判斷等方面，仍難以全面取代人類。（示意圖取自Pexels）

在人工智慧（AI）快速發展的時代，「哪些工作不容易被取代」成為許多求職者與在職人士關注的焦點。求職網站Resume Genius近日發布「2026年成長最快且不易被AI取代職業報告」，整理出全美薪資高於年薪中位數4萬9500美元、同時具備高度成長潛力的10大職業。報告顯示，許多依賴人類判斷與互動的工作，仍具長期優勢。

報告指出，隨著科技進步，AI確實能提升效率，但在創造力、複雜決策、人際互動與倫理判斷等方面，仍難以全面取代人類。尤其是醫療、科研與工程相關領域，需求持續上升。

根據排名，美國2024至2034年，這10年間成長最快、且薪資表現亮眼的職業包括：

電腦與資訊研究科學家，以年薪中位數14萬910美元居首，預計成長20%。該職業需進行演算法開發與創新研究，強調抽象思維與原創能力，被認為是最難被AI取代的工作之一。

醫師助理與護理執業者分別以13萬3260美元與13萬2050美元年薪緊隨其後，且AI取代風險被評為0%。報告指出，醫療工作涉及高度精細操作與人際溝通，即使科技進步，也難以取代醫護人員的角色。

獸醫（年薪12萬5510美元）與醫療及健康服務經理（年薪11萬7960美元）同樣名列前茅，顯示醫療相關產業持續擴張。這類職位不僅需要專業知識，也仰賴判斷力與患者或飼主之間的溝通能力。

此外，語言治療師（年薪9萬5410美元）、運籌分析師（年薪9萬1290美元）、流行病學家（年薪8萬3980美元）與物流專家（年薪8萬880美元）等職業，也因需結合數據分析與實務判斷，被視為具抗AI能力的工作。

美國未來10年高薪且不易被AI取代的十大職業排行榜。 信息來源：Resume G...
美國未來10年高薪且不易被AI取代的十大職業排行榜。 信息來源：Resume Genius，製表：記者子為

值得注意的是，風力渦輪機技術員（wind turbine technician）雖然年薪為6萬2580美元，但預計成長率高達50%，為榜單中最高。該職業需在高空及各種天候環境下進行設備維修，對實務操作能力要求高，使其不易被自動化取代。

報告分析，這些職業之所以「抗AI」，主要具備幾項共通特點：高度創造力、需要複雜決策、強調人際互動，以及仰賴實體操作能力。例如，科研人員需進行創新思考，醫護人員需與病患建立信任，而技術工種則需要即時判斷與現場應變。

此外，研究也引用布魯金斯學會（Brookings Institution）與美國勞工統計局的分析指出，涉及STEM領域與創新思維的職業，自動化風險普遍較低。另據麥肯錫公司估計，醫療領域僅約35%的工作內容可被自動化。

報告同時建議，面對AI浪潮，職場人士可從三方面提升競爭力。首先是培養「軟技能」，如創造力、情緒智力與解決問題能力；其次是善用AI工具提升效率，而非抗拒科技；最後則是持續關注產業趨勢，透過進修與培訓保持競爭優勢。

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