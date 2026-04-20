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加州租房屋、買房差距擴大 每月最高可節省2400元

編譯組／綜合報導
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在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元...
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

Edhat新聞網報導，根據最新研究報告指出，隨著加州各大都會區房價與租金差距日益擴大，加州租屋族每月支出比買房族最高可節省約2400美元。這項數據再度引發社會對該地區住房負擔能力的激烈辯論。

根據Realtor.com發布的2026年3月租賃報告顯示，加州租房與購屋的成本形成鮮明對比。在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。報告分析指出，購買入門級住房所需的收入門檻，對多數租戶家庭而言仍是遙不可及，這無疑加劇了通往房屋所有權之路的難度。

在洛杉磯、舊金山與聖荷西等大都會區，購屋成本比租屋高出約70%至80%。儘管購屋環境近期略有改善，但高昂的房價仍讓許多家庭望而興嘆。

與全美平均每月租屋可省下920美元的數據相比，加州的省錢效益顯然高出許多。專家指出，除了高昂的房價外，房貸支出、房地產稅及保險費用進一步推高了持有成本，使租屋成為低收入族群較易負擔的選擇。

雖然全美部分地區的租買成本正趨於平衡，但加州進度顯然落後。高房價、高借貸成本以及關鍵都會區的房屋供應量有限，是造成此一鴻溝的主因。對於租屋族而言，這種環境往往迫使他們延長租屋年期，即便積極儲蓄首付款，延後置產也可能影響長期的財富累積。

儘管面臨沉重的負擔壓力，加州房地產市場的需求依舊穩健。報告顯示，與全美平均水平相比，加州多數主要都會區的待售房屋滯銷比例較低。

灣區表現尤為突出，聖荷西、舊金山和奧克蘭的房屋去化速度極快。聖地牙哥與沙加緬度的庫存水平亦低於全美平均值。即便是在洛杉磯和河濱市，房屋成交速度也相對較快，顯示儘管負擔能力面臨挑戰，買方活動依然保持活躍。

加州各大都會區租買成本差距統計 資料來源：Realtor.com 2026年3月...
加州各大都會區租買成本差距統計 資料來源：Realtor.com 2026年3月報告

低收入 房價 舊金山

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