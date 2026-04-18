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鮭魚捕撈全面解禁 擴大休閒釣魚

洛杉磯訊
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三年全面關閉後，加州重新開放鮭魚（Salmon）捕撈，恢復商業性海洋鮭魚捕撈，同...
三年全面關閉後，加州重新開放鮭魚（Salmon）捕撈，恢復商業性海洋鮭魚捕撈，同時擴大休閒釣魚機會。（州長辦公室提供）

在經歷超過三年的全面關閉後，加州鮭魚（Salmon）捕撈迎來重啟。 加州魚類暨野生動物管理局（CDFW）13日宣布，隨著鮭魚族群數量顯著回升，2026年將恢復商業性海洋鮭魚捕撈，同時擴大休閒釣魚機會，為漁業與相關產業帶來久違的利多消息。

加州魚類暨野生動物管理局表示，包括沙加緬度河奇努克鮭（Sacramento River fall-run Chinook salmon）及克拉馬斯河奇努克鮭（Klamath River fall-run Chinook salmon）在過去三年的關閉捕撈後數量明顯上升，鮭魚族群數量回升令人振奮，未來將有更多民眾能再次享受相關活動。

加州鮭魚族群過去數年因乾旱、氣候變遷及棲地破壞等因素大幅衰退，導致2023與2024年政府有關部門下令完全禁止休閒捕撈，2025年也僅有限度開放六天。如今漁期逐步恢復，被視為生態復原的重要指標。

州府2024年提出「高溫乾旱時代鮭魚策略（Salmon Strategy）」，有關部門並與原住民族合作，結合傳統知識與現代科學，推動鮭魚重新引入，改善棲地，恢復河川連通性及更新基礎設施。CDFW今年公布的進度報告顯示，71項行動計畫中，近七成已展開，26%已完成，顯著改善鮭魚生存環境。

加州自然資源廳（California Natural Resources Agency）表示，鮭魚族群仍對環境變化高度敏感，但今年開放捕撈是一項鼓舞人心的信號，顯示長期、以科學為基礎的管理策略正逐漸奏效。

為確保復甦成果不被過度捕撈破壞，CDFW表示，2026年將採取「季中管理」機制，對商業與休閒漁業設定捕撈上限與船隻配額，並進行即時監測，一旦達到配額將提前關閉漁季。這也是加州首次對商業鮭魚漁業實施此類管理制度。

CDFW提醒民眾，在規畫出海釣魚前，應隨時查詢最新漁季時間、捕撈數量限制及相關規定，以確保符合最新法規。

原住民 氣候變遷 加州

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