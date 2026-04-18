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新任駐洛經文處處長馬博元訪亞利桑納 與州議員「珍奶乾杯」

洛杉磯訊
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駐洛杉磯經文處處長馬博元（站立者）與眾人以珍珠奶茶乾杯，共同祝賀台亞雙邊緊密夥伴...
駐洛杉磯經文處處長馬博元（站立者）與眾人以珍珠奶茶乾杯，共同祝賀台亞雙邊緊密夥伴關係。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提供）

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元近期剛上任，即展開密集外交行程。他前往亞利桑納州訪問，並於4月16日應邀出席州參、眾議會活動，見證通過友台文告，展現當地對台灣的跨黨派支持。活動期間，馬博元以台灣小吃與珍珠奶茶款待州議員，現場氣氛熱絡。

該友台文告中，亞利桑納州議會首次提及聯合國大會第2758號決議，指出該決議並未排除台灣參與國際組織，也未授權中華人民共和國代表台灣。同時，州議會宣布成立跨參眾議會的「聯合台灣連線」（Joint Legislative Taiwan Caucus），推動深化對台交流與合作。

文告也呼籲支持台灣參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民用航空組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等，並強調台灣有能力為全球公共議題作出貢獻。

在會議現場，亞利桑納州眾議會國際貿易委員會主席暨台灣連線主席Tony Rivero與參議會多數黨黨鞭Frank Carroll分別介紹並歡迎馬博元到任，並表示對台灣的支持，是長期的跨黨派共識。Frank Carroll提到，期待與台灣在國家安全、教育及半導體等領域深化合作，並關注台積電在當地的投資與發展。

馬博元表示，台灣高度重視與亞利桑納州的友誼，感謝州議會展現跨黨派支持。該文告不僅彰顯對台灣的肯定，也向國際社會傳達支持台灣參與全球衛生及國際組織的重要訊息，並強調聯合國第2758號決議不應被用以排除台灣參與國際社會。

他並指出，台灣與亞利桑納州在高科技、半導體、貿易及教育文化等領域具高度互補性，未來合作潛力廣大。

亞利桑納州州眾議會歡迎新任駐洛杉磯經文處處長馬博元（前排左）並頒發友台文告。（駐...
亞利桑納州州眾議會歡迎新任駐洛杉磯經文處處長馬博元（前排左）並頒發友台文告。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提供）

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