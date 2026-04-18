亞利桑納醫療龍頭砸2213萬大買地 進軍台積電周邊

Banner Health斥資2213萬美元購入鳳凰城北部土地，布局因台積電設廠帶動的醫療需求成長。（本報檔案照，記者尹慧中/攝影）

受台積電 設廠效應帶動，亞利桑納州鳳凰城北部地區的開發熱度持續攀升，美國大型醫療體系Banner Health近日斥資2213萬美元現金，購入鄰近台積電廠區的18.81英畝土地，提前布局未來醫療服務需求。反映半導體產業的擴張，正同步推升區域醫療資源的配置。

根據坦佩（Tempe）房地產資料庫Vizzda資料，這一地塊位於17號公路與Jomax路的東南角，原業主為US Raven I LP。Banner Health發表聲明指出，公司持續檢視整體的不動產布局，近期在鳳凰城北部取得土地，以因應未來高品質醫療服務擴展的需求，並強調，策略性購地有助確保長期營運彈性與醫療服務的永續發展，惟目前尚未公布具體開發內容。

The Business Journals報導，隨著台積電持續擴大在鳳凰城地區的投資，其廠區周邊土地近年吸引住宅建商及多元產業進駐，商業交易活動日益頻繁，預期將帶動大量的就業人口進駐，進一步推升當地醫療與生活機能的需求。

Banner Health為亞利桑納州最大的民營雇主之一，在全州支撐約14萬個就業機會，其中直接員工6萬人、間接帶動8萬人就業，每年創造約120億美元經濟效益。惠譽評級（Fitch Ratings）近期亦給予其收益債券「AA-」長期評級，肯定其穩健營運的表現與在亞利桑納州的領導地位。

在開發規畫方面，Banner Health目前推動中的項目總額約10億美元，其中，規模最大者為位於北Scottsdale的Hayden路與101號公路交會處的7億5000萬美元醫療園區。不過，該案因當地規畫委員會延後審議地目變更及有條件使用許可申請，現階段暫緩推進。

根據相關報導，台積電對亞利桑納州的總投資規劃已擴增至1650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資之一，並將打造美國最大的半導體製造基地。根據規劃，台積電將建構一個完整的「晶圓廠聚落」，包括六座先進晶圓廠、兩座先進封裝設施及一座研發中心，形成從製造到後段封裝的完整產業鏈。

在時程方面，首座晶圓廠已於2024年底開始量產，採用4奈米製程技術；第二座晶圓廠預計於2027年至2028年間投產，導入3奈米製程；第三座晶圓廠於2025年動工，預計於2030年前後量產，將採用2奈米甚至更先進的製程技術。後續第四至第六座晶圓廠仍在規劃中，預計將於2030年後逐步推進。

相關投資正為當地帶來顯著經濟效益。台積電預計將創造約6,000個高科技職位，並帶動數萬個相關建設與供應鏈工作機會，對亞利桑納州經濟發展具有長遠影響。