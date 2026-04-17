麻疹疫情加州首季39例 近10年新高

美國現麻疹疫情。加州首季錄得39病例，已超過2025年總數的25例，而對上一次嚴重爆發是2019年，錄得73例。此病大多在兒童及青少年中爆發傳染，圖為一兒童患者，全身出現皮疹。（英文維基百科╱美國疾病防治中心Barbara Rice攝）

加州正面臨近十年來其中一次最嚴重的麻疹疫情，近日在沙加緬度出現的新增病例，使得今年首季錄得的州內累積病例達到39例，較去年全年總數的25例還要多；而加州的患者中，有八成半在20歲以下。

「舊金山紀事報」報導，加州衛生官員於14日證實，疫情的爆發始於兩個月前在沙加緬度和普萊賽這兩個縣，目前新增17病例，當中包括上周通報的四例。

麻疹的潛伏期（從接觸病毒到出現症狀的期間）通常為10至14天。大多數病人在接觸到麻疹病毒後的7至14天內，開始出現症狀，但整個潛伏期可能從7天延長至21天。

麻疹患者在皮疹出現前約四天，開始具有傳染性，此傳染性一直維持到皮疹出現後的四天。

「紐約郵報」報導，加州公共衛生部傳染病控制部門主管謝爾蓋延科博士（Dr. Eric Sergienko）在一次簡報會上說：「就麻疹而言，今年對我們來說是重要的一年，因為今年才過去了一季，就已出現39例病例。」

在此39例病例中，85%為20歲以下族群。幾乎所有病例（95%）屬於未接種疫苗 個案，或是疫苗接種情況不明。後者群體中，大多數很可能未接種疫苗。

麻疹是一種傳染性極強的病毒性呼吸道疾病，病徵是發燒、咳嗽和典型皮疹，並可能引發嚴重併發症如肺炎或腦炎等。

麻疹曾在美國兒童中廣泛流行。在1963年之前，估計每年的病例高達300萬至400萬宗，但其後推廣常規疫苗接種，此疾病於2000年獲宣告已被消除。然而，近年隨著疫苗接種率的下降，麻疹病例再次激增。

加州於2025年記錄25例麻疹病例，高於2024年的15例和2023年的4例，而2022年和2021年均為零病例，2020年曾錄得4例。對上一次的嚴重爆發則發生在2019年，錄得73例，其中21例來自一個醫療護理院舍。

全美國而言，截至4月，共有45個州通報了麻疹病例。宗數最多的州依次為南卡羅來納州 （超過997例）、德州 （超過981例）、猶他州（超過597例）和亞利桑那納州（至少292例）。

麻疹疫情的定義是出現三例或以上的相關病例。據謝爾蓋延科專士稱，今年早前，加州發生了兩起此類疫情：一起在河濱縣的一個單親家庭出現三病例；另一起在沙斯達縣，在一個教會群體中出現九宗病例。