加州州長選舉最新民調 2黨激戰或將重新洗牌

加州州長選舉最新民調，預示這場激烈選戰的格局或將重新洗牌。圖為加州首府沙加緬度。（美聯社）

加州聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）因深陷性醜聞宣布退出加州州長選舉後的首份選民支持率民調 結果出爐，兩位共和黨候選人仍領先群雄，但前衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）的支持度明顯飆升，預示這場激烈選戰的格局或將重新洗牌。史泰爾（Tom Steyer）在民主黨內看好度最高。

共和黨候選人希爾頓和比安科仍領先 民主黨貝西拉支持度飆升 史泰爾最被看好

民調顯示，在聯邦眾議員史沃威爾宣布退選後，前衛生部長貝西拉的選民支持率大幅上升。（美聯社）

共和黨候選人希爾頓在最新加州州長選舉民調中的支持率仍高居第一。（美聯社）

聖荷西 信使報報導，這項最新加州州長選舉民調是由愛默生學院民調中心（Emerson College Polling）於4月14和15日進行，將用來決定下周「加州政治內幕」節目（Inside California Politics）舉辦的州長辯論會候選人出席陣容。

「加州政治內幕」母公司Nexstar媒體集團已宣布，將把辯論會參加門檻支持率設為5%，意味屆時能登上辯論舞台的候選人將包括前福斯新聞主播希爾頓（Hilton，16.6%）、河濱縣警長比安科（Chad Bianco，14.4%）、億萬富豪史泰爾（Tom Steyer，14.1%）、前衛生部長貝西拉（10.4%）、前聯邦眾議員波特（Katie Porter，10.3%）以及聖荷西市長馬漢（Matt Mahan，5.5%）。

民調顯示史沃威爾選票流向

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說：「這項民調結果對史沃威爾的選票將流向何處，提供了一個潛在的答案。」

信使報指出，曾於2017年到2021年擔任加州檢察長的貝西拉，在近期愛默生學院一系列支持率民調中呈現出最顯著的變化。儘管貝西拉在過去五次民調中獲得的支持率從5%跌到3%，但在史沃威爾宣布退選後，他14日在社群媒體上發文透露，其競選團隊在過去幾天內籌到近40萬美元資金，平均單筆捐款金額為42美元。

愛默生學院民調中心執行主任金柏（Spencer Kimball）表示，民主黨選民的選票目前仍呈分散狀態，20%支持史泰爾，19%支持貝西拉，15%支持波特。在共和黨選民方面，儘管川普 總統已表態支持希爾頓，但希爾頓和比安科的共和黨選民支持率的差距仍不大，希爾頓為45%，彼安科為40%。

兩大預測市場看好史泰爾

在東灣聯邦眾議員史沃威爾爆出性醜聞後，加州州長候選人、億萬富豪史泰爾一度在民調中脫穎而出。（美聯社）

在史沃威爾宣布退出加州州長選舉，人們現在看好億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）有望在州長競選中脫穎而出，終於為民主黨在這場競爭激烈的選戰中打開了取得領先地位的大門。

SFGate報導，在群雄逐鹿的加州州長選舉中，目前尚無任何一位民主黨參選人能確立領跑者地位，這一局面使共和黨候選人希爾頓得以在民調中持續領先。但隨著史沃威爾性醜聞事件持續發酵，史泰爾迅速躍居美國兩大政治與時事預測市場Polymarket和Kalshi的加州州長選舉榜首。

在史沃威爾性醜聞爆出之前，Polymarket和Kalshi的預測均顯示，史沃威爾是最有希望在加州州長初選中脫穎而出的民主黨候選人。

在史沃威爾宣布退出選舉並辭去聯邦眾議員職務後，史泰爾在預測市場上的風頭變得一時無兩，截至13日已大幅領先其他對手。根據Polymarket和Kalshi顯示的賠率，史泰爾的勝選機率已超過56%，聖荷西市長馬漢和前聯邦眾議員波特則分居第二和第三。Polymarket和Kalsh的賠率是根據客戶下注情況即時計算。

史泰爾是一名資深投資人，透過投資私人監獄、煤炭開採、房地產和金融業，累積了龐大財富。他曾表示支持向加州億萬富豪徵收一次性5%的財富稅，並希望降低加州一般民眾的生活成本。

加州州長初選即將於6月2日進行投票，屆時將決定由哪兩位候選人晉級11月大選。