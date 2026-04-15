我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

美國新聞與世界報導排名 惠特尼高中 再奪加州最佳高中

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國新聞與世界報導評選年度加州最佳高中，惠特尼高中再次勇奪加州之冠。（惠特尼高中...
美國新聞與世界報導評選年度加州最佳高中，惠特尼高中再次勇奪加州之冠。（惠特尼高中官網）

沙漠太陽報報導，2025-26學年即將結束，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）對全美及各州公立高中進行排名，南加州華裔聚集喜瑞都市惠特尼高中（Whitney High School）再次勇奪加州之冠，全美第16。

該機構評估全國超過2萬4000所公立高中（包括加州1646所），根據大學升學準備、州級測驗表現、畢業率、課程多元性及學校服務弱勢學生能力等指標進行排名。加州的評估數據來自加州教育廳，包括「智能平衡測驗」（Smarter Balanced）結果及加州科學測驗（California Science Test）等。

除多年來一直被公認全美最競爭公立高中之一的惠特尼高中外，前十名加州最佳高中依次為：

絲柏（Cypress）牛津學院（Oxford Academy，全美第19），以嚴謹的學術課程與優異的大學準備指標聞名；北好萊塢科學學院STEM（Science Academy Stem Magnet，全美20），科學、科技、工程與數學領域表現突出。

威明頓學區Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy（全美29），該校專注培養教育人才，維持高畢業率；多明格斯山州大（CSU Dominguez Hills）校區的California Academy of Mathematics and Science（全美38），以進階課程與STEM教育著稱。

內陸帝國河濱Riverside Stem Academy（全美43），該校在學生表現與大學課程多樣性上獲得高分；中央谷地弗萊斯諾（Fresno）大學高中（University High，全美63），在學術與畢業成果方面名列前茅；吉爾洛（Gilroy）學區Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy（全美64），提供多樣性大學先修課程；聖塔克魯茲（Santa Cruz）學區Pacific Collegiate Charter（全美70），在州級測驗與大學準備方面表現優異；灣區知名的聖荷西（San Jose）林布魯克高中（Lynbrook High，全美86）。

與全國相比，加州在頂尖學校層級表現強勁，多所學校名列全美最優秀公立高中之列，部分學校進入全國前1%至5%，且在進階課程參與率、畢業率與大學準備方面持續優於全國平均。

排名全美前五名高中分別為亞利桑納州皮奧里亞（Peoria）的BASIS、印第安納州埃文斯維爾（Evansville）Signature School、田納西州穆佛里斯伯（Murfreesboro）Central Magnet School、內華達州雷諾（Reno）Davidson Academy與維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）Thomas Jefferson High School for Science and Technology。

華裔 加州

上一則

好市多烘焙新品一上架 酸種麵包碗引起網友爭相討論

下一則

現代化大改造 洛杉磯文化地標蓋蒂中心將閉館1年

延伸閱讀

接軌畢業新制、讀寫能力提升…紐約公校出現IB課程熱

接軌畢業新制、讀寫能力提升…紐約公校出現IB課程熱
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
「美國新聞與世界報導」研究所最新排行榜 芝大、西北名列前茅

「美國新聞與世界報導」研究所最新排行榜 芝大、西北名列前茅
全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠
紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決

紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我