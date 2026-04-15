美國新聞與世界報導排名 惠特尼高中 再奪加州最佳高中

美國新聞與世界報導評選年度加州最佳高中，惠特尼高中再次勇奪加州之冠。（惠特尼高中官網）

沙漠太陽報報導，2025-26學年即將結束，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）對全美及各州公立高中進行排名，南加州華裔 聚集喜瑞都市惠特尼高中（Whitney High School）再次勇奪加州之冠，全美第16。

該機構評估全國超過2萬4000所公立高中（包括加州1646所），根據大學升學準備、州級測驗表現、畢業率、課程多元性及學校服務弱勢學生能力等指標進行排名。加州的評估數據來自加州教育廳，包括「智能平衡測驗」（Smarter Balanced）結果及加州科學測驗（California Science Test）等。

除多年來一直被公認全美最競爭公立高中之一的惠特尼高中外，前十名加州最佳高中依次為：

絲柏（Cypress）牛津學院（Oxford Academy，全美第19），以嚴謹的學術課程與優異的大學準備指標聞名；北好萊塢科學學院STEM（Science Academy Stem Magnet，全美20），科學、科技、工程與數學領域表現突出。

威明頓學區Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy（全美29），該校專注培養教育人才，維持高畢業率；多明格斯山州大（CSU Dominguez Hills）校區的California Academy of Mathematics and Science（全美38），以進階課程與STEM教育著稱。

內陸帝國河濱Riverside Stem Academy（全美43），該校在學生表現與大學課程多樣性上獲得高分；中央谷地弗萊斯諾（Fresno）大學高中（University High，全美63），在學術與畢業成果方面名列前茅；吉爾洛（Gilroy）學區Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy（全美64），提供多樣性大學先修課程；聖塔克魯茲（Santa Cruz）學區Pacific Collegiate Charter（全美70），在州級測驗與大學準備方面表現優異；灣區知名的聖荷西（San Jose）林布魯克高中（Lynbrook High，全美86）。

與全國相比，加州在頂尖學校層級表現強勁，多所學校名列全美最優秀公立高中之列，部分學校進入全國前1%至5%，且在進階課程參與率、畢業率與大學準備方面持續優於全國平均。

排名全美前五名高中分別為亞利桑納州皮奧里亞（Peoria）的BASIS、印第安納州埃文斯維爾（Evansville）Signature School、田納西州穆佛里斯伯（Murfreesboro）Central Magnet School、內華達州雷諾（Reno）Davidson Academy與維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）Thomas Jefferson High School for Science and Technology。