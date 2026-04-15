我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

最新論文：古老中藥何首烏 避免毛囊細胞過早死亡 有望治療雄性禿

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，何首烏或可成為治療雄性禿替代方式之一。(示意圖取自pexels）
研究顯示，何首烏或可成為治療雄性禿替代方式之一。(示意圖取自pexels）

Science Daily報導，許多人有頭頂髮量稀疏的煩惱，影響數百萬人的雄性禿（Androgenetic alopecia，AGA）更是全球最常見掉髮類型之一，目前治療藥物多以非那雄胺（finasteride）與米諾地爾（minoxidil）為主，然由於副作用與長期使用疑慮，愈來愈多人尋求更溫和、整體性替代方案。

最新發表於「整體綜合藥學期刊」（Journal of Holistic Integrative Pharmacy），「何首烏用於治療雄性禿的研究進展」論文指出，在中醫運用上千年，被認為能恢復烏黑健康秀髮的何首烏（Polygonum multiflorum），可能成為治療雄性禿潛在選項。

大多數標準治療脫髮的方案，僅針對單一生物機制作用，而何首烏能展現不同特性。該研究指出，這種蓼科植物可同時影響多項生理過程，包括降低二氫睪固酮（DHT，一種與毛囊萎縮相關的荷爾蒙）影響，避免毛囊細胞過早死亡，也能活化毛髮生長的關鍵訊號系統如Wnt和Shh等，亦可促進頭皮血液循環，提升毛囊的氧氣與營養供應。

該研究第一作者韓畢賢（Han Bixian，譯音）表示，「我們的分析串連了古代智慧與現代科學。令人驚訝的是，自唐代以來，歷史文獻所描述的效果與現代對毛髮生物學的理解高度一致。現代研究證實了『這不僅是民間傳說，而是具備藥理基礎』。」

研究團隊綜合分析多項資料來源，包括實驗室研究、臨床觀察及歷代草本文獻等，這些資料共同指向「何首烏不僅能延遲掉髮，甚至可能促進毛髮再生」，透過影響多種與毛髮生長週期相關的生長因子與訊號路徑，該中藥有望比僅針對單一機制的治療方式更具效果。報告並表示，相較現行藥物可能引發性功能障礙或頭皮刺激等副作用，若經過正確炮製加工（傳統中藥製備方式關鍵步驟），何首烏將更具安全性，更易被患者接受。

然研究人員也提醒，目前仍需更多高品質臨床實驗，進一步確認其療效與最佳使用方式。儘管如此，這項研究意味著透過嚴謹的科學研究方法重新檢視傳統療法，有機會替雄性禿等常見毛髮問題開啟新的治療方向。

上一則

美國新聞與世界報導排名 惠特尼高中 再奪加州最佳高中

下一則

領福利影響居美申請？ 專家斥謬論

延伸閱讀

用止痛藥卻便秘、七成患者羞於就醫 成超高齡社會隱形危機

用止痛藥卻便秘、七成患者羞於就醫 成超高齡社會隱形危機
壞膽固醇損心血管 高血脂年輕化

壞膽固醇損心血管 高血脂年輕化

緩解更年期症狀 食藥局推薦荷爾蒙療法 雌激素貼片需求激增

緩解更年期症狀 食藥局推薦荷爾蒙療法 雌激素貼片需求激增
養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦

養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦
每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長

每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長
預防心臟病 醫界建議30歲開始控制膽固醇

預防心臟病 醫界建議30歲開始控制膽固醇

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我