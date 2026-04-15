最新論文：古老中藥何首烏 避免毛囊細胞過早死亡 有望治療雄性禿

研究顯示，何首烏或可成為治療雄性禿替代方式之一。(示意圖取自pexels）

Science Daily報導，許多人有頭頂髮量稀疏的煩惱，影響數百萬人的雄性禿（Androgenetic alopecia，AGA）更是全球最常見掉髮類型之一，目前治療藥物多以非那雄胺（finasteride）與米諾地爾（minoxidil）為主，然由於副作用與長期使用疑慮，愈來愈多人尋求更溫和、整體性替代方案。

最新發表於「整體綜合藥學期刊」（Journal of Holistic Integrative Pharmacy），「何首烏用於治療雄性禿的研究進展」論文指出，在中醫運用上千年，被認為能恢復烏黑健康秀髮的何首烏（Polygonum multiflorum），可能成為治療雄性禿潛在選項。

大多數標準治療脫髮的方案，僅針對單一生物機制作用，而何首烏能展現不同特性。該研究指出，這種蓼科植物可同時影響多項生理過程，包括降低二氫睪固酮（DHT，一種與毛囊萎縮相關的荷爾蒙）影響，避免毛囊細胞過早死亡，也能活化毛髮生長的關鍵訊號系統如Wnt和Shh等，亦可促進頭皮血液循環，提升毛囊的氧氣與營養供應。

該研究第一作者韓畢賢（Han Bixian，譯音）表示，「我們的分析串連了古代智慧與現代科學。令人驚訝的是，自唐代以來，歷史文獻所描述的效果與現代對毛髮生物學的理解高度一致。現代研究證實了『這不僅是民間傳說，而是具備藥理基礎』。」

研究團隊綜合分析多項資料來源，包括實驗室研究、臨床觀察及歷代草本文獻等，這些資料共同指向「何首烏不僅能延遲掉髮，甚至可能促進毛髮再生」，透過影響多種與毛髮生長週期相關的生長因子與訊號路徑，該中藥有望比僅針對單一機制的治療方式更具效果。報告並表示，相較現行藥物可能引發性功能障礙或頭皮刺激等副作用，若經過正確炮製加工（傳統中藥製備方式關鍵步驟），何首烏將更具安全性，更易被患者接受。

然研究人員也提醒，目前仍需更多高品質臨床實驗，進一步確認其療效與最佳使用方式。儘管如此，這項研究意味著透過嚴謹的科學研究方法重新檢視傳統療法，有機會替雄性禿等常見毛髮問題開啟新的治療方向。