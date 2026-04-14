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加州推法案 紙商禁用兩化學物

編譯組／綜合報導
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這些收銀票據被發現含有雙酚類BPA及或BPS兩類危害人類健康的化學物質，收銀員透...
這些收銀票據被發現含有雙酚類BPA及或BPS兩類危害人類健康的化學物質，收銀員透過皮膚接觸這些化學物而傳入體內，　可能導致氣喘、生殖損害、代謝疾病和癌症（收據示意圖，Unsplash／soap so）

加州，平日在購物或食肆結帳後發放的收據（cashier's receipts）被發現含有危害健康的化學毒物，加州舊金山民主黨議員司嘉怡（Catherine Stefani）今年1月在州議會提出法律草案，禁止這些收據生產時使用的兩種人造化學物。草案日前在州議會司法委員會獲得兩黨一致通過，並將提交至州議會撥款委員會審議。

該項第1604號州議會法律草案，規定從2027年起禁止使用能擾亂荷爾蒙的BPA（Bisphenol A，雙酚A），並從2028年起禁止使用BPS（Bisphenol S，雙酚S）。

草案倡議人士指出，這些收據所含的上述化學物引發的健康風險包括氣喘、生殖損害、代謝疾病和癌症，而且能透過皮膚接觸進入人體。

草案先在上月於州議會的環境安全及有毒物質委員會獲得一致通過。草案發起人舊金山民主黨議員司嘉怡在該委員會的聽證會上說：「眾所周知，收銀票據每年會產生數百萬磅垃圾和數十億磅二氧化碳，並且危害人體健康，同時無法回收再用，最終還會汙染我們的回收系統。」

她指出，人們每天接觸這些收據，尤其是收銀員，就會持續接觸這些化學物質。

在過去，化學物BPA已被廣泛認定為毒物，其後，熱感應收據紙（thermal receipt paper）生產商便以BPS取代BPA，以致產品標籤上會列明「不含BPA」，但卻含BPS，而BPS同樣被發現會干擾內分泌，危害健康。生態中心（Ecology Center）在2022年的報告中指出，含BPA收據幾乎已被BPS完全取代，同樣傷害健康。

加州反浪費組織的政策助理哈克特（Tony Hackett）是上述法律草案的共同發起人之一，他認為加州應致力消除雙酚類（Bisphenol）物質，即不論BPA和BPS，應同時禁止，而BPS帶來的健康風險包括「氣喘、生殖損害、代謝疾病和癌症」。

哈克特更指出，當人們的皮膚接觸到含有這些化學物質的收據時，化學毒物就會透過皮膚進入人體。現在是時候從收據紙中，完全清除這類化學物質。

舊金山 加州 民主黨

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