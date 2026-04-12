美鐵將增加班次 盡覽南加、中加海岸美景

美鐵（Amtrak）「太平洋衝浪者號（Pacific Surfliner）」將增加更多班次，連結南加-中加海岸美景。（取自Amtrak）

往返南加 州聖地牙哥 和聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）之間的沿海走廊，全長351哩的美鐵（Amtrak）「太平洋衝浪者號（Pacific Surfliner）」，近日宣布將增加連結洛杉磯 和聖路易奧比斯波的每日來回班次，提供出行者更方便和多樣選擇。乘客也能在車上欣賞壯麗景色，同時避開加州部分最繁忙高速路上的長長車龍。

新班次將在5月4日開啟。根據美鐵發布的新聞稿，新的路線將提供連結洛杉磯縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉線以及中加州海岸聖路易奧比斯波。列車提供舒適的旅程、免費車上Wi-Fi等多項便利服務。

LOSSAN鐵路走廊管理機構（LOSSAN Rail Corridor Agency）總經理朱厄爾（Jason Jewell）說：「擴展Pacific Surfliner的服務，有助強化區域交通流動性，並為中央海岸沿線的旅客提供更便利的出行選擇。新往返班次提升了整個路線的連通性，並為乘客提供舒適的駕車替代選擇。」

新時刻表包括每天六班列車前往戈利塔（Goleta，位聖塔芭芭拉以西），以及每天三班列車前往聖路易奧比斯波。

范杜拉縣交通委員會執行主任Martin Erickson表示，這項新的往返班次「加強范杜拉縣與整個南加州鐵路網絡的連結」。他說：「透過在繁忙的平日通勤時段提供更多出行選擇，讓居民與勞工能更輕鬆在整個地區移動。」

聖塔芭芭拉縣的官員則表示，「更多的鐵路服務意味著更大的彈性」，方便人們進出該地區。