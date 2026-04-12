我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美鐵將增加班次 盡覽南加、中加海岸美景

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美鐵（Amtrak）「太平洋衝浪者號（Pacific Surfliner）」將增...
美鐵（Amtrak）「太平洋衝浪者號（Pacific Surfliner）」將增加更多班次，連結南加-中加海岸美景。（取自Amtrak）

往返南加聖地牙哥和聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）之間的沿海走廊，全長351哩的美鐵（Amtrak）「太平洋衝浪者號（Pacific Surfliner）」，近日宣布將增加連結洛杉磯和聖路易奧比斯波的每日來回班次，提供出行者更方便和多樣選擇。乘客也能在車上欣賞壯麗景色，同時避開加州部分最繁忙高速路上的長長車龍。

新班次將在5月4日開啟。根據美鐵發布的新聞稿，新的路線將提供連結洛杉磯縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉線以及中加州海岸聖路易奧比斯波。列車提供舒適的旅程、免費車上Wi-Fi等多項便利服務。

LOSSAN鐵路走廊管理機構（LOSSAN Rail Corridor Agency）總經理朱厄爾（Jason Jewell）說：「擴展Pacific Surfliner的服務，有助強化區域交通流動性，並為中央海岸沿線的旅客提供更便利的出行選擇。新往返班次提升了整個路線的連通性，並為乘客提供舒適的駕車替代選擇。」

新時刻表包括每天六班列車前往戈利塔（Goleta，位聖塔芭芭拉以西），以及每天三班列車前往聖路易奧比斯波。

范杜拉縣交通委員會執行主任Martin Erickson表示，這項新的往返班次「加強范杜拉縣與整個南加州鐵路網絡的連結」。他說：「透過在繁忙的平日通勤時段提供更多出行選擇，讓居民與勞工能更輕鬆在整個地區移動。」

聖塔芭芭拉縣的官員則表示，「更多的鐵路服務意味著更大的彈性」，方便人們進出該地區。

南加 洛杉磯 聖地牙哥

上一則

華人買2天健保 卻需多付四個月保費 為何？

下一則

中部酒鄉 海岸美景、美食…應有盡有

延伸閱讀

三谷地區擬建鐵路連接灣區通勤 可望2028年動工

三谷地區擬建鐵路連接灣區通勤 可望2028年動工
無人車Zoox進駐洛杉磯 2027年上路

無人車Zoox進駐洛杉磯 2027年上路
加州高鐵造價超預算3倍 議會要查

加州高鐵造價超預算3倍 議會要查
百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民
一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水

一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水
「僅限成人」郵輪狂歡之旅加州首登場 有何特別之處？

「僅限成人」郵輪狂歡之旅加州首登場 有何特別之處？

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州橙縣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42
美華銀行公會理事長何興華強調，隨著數位詐騙手法多樣化，客戶應提高警惕，定期檢查帳單並及時報告異常，以確保財產安全。（記者張庭瑜／攝影）

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

2026-04-09 20:02

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美