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45秒DIY餐廳級甜點 好市多冷凍新品爆紅

洛杉磯訊
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好市多香草冰淇淋布朗尼甜點近日回歸，網友評價「只要45秒就能做出餐廳級別甜點」。...
好市多香草冰淇淋布朗尼甜點近日回歸，網友評價「只要45秒就能做出餐廳級別甜點」。（圖片取自好市多官網）

好市多Costco）是民眾採購日常食品與甜點的熱門去處，無論是烘焙區還是冷凍櫃，都有大量高人氣商品。對喜愛甜食的消費者而言，一旦走進賣場，很容易在各式甜點誘惑下失守。近期，一款冷凍甜點在社群平台走紅，不少消費者直言，這可能是賣場中「最值得入手」的甜點之一。

根據美食網Eat this not that報導，這款產品名為「Heavenfull Brownie Skillet with Vanilla Ice Cream」的香草冰淇淋布朗尼甜點，近期重新回貨架，引發廣泛關注。有消費者分享，該產品每盒包含八份獨立包裝的布朗尼與香草冰淇淋組合，每盒售價12.49美元，每份重量為87克（約3.06盎司），主打在家即可輕鬆完成類似餐廳等級的甜點體驗。

在短視頻平台TikTok，帳號為@relatablesahmof2的用戶分享相關影片，觀看次數已高達770萬次。影片中示範，消費者只需將布朗尼與冰淇淋分開，將布朗尼放入微波爐加熱約45秒，便可迅速完成一份熱騰騰的布朗尼聖代。影片指出，整體口感宛如高價餐廳甜點，操作過程卻相當簡單。根據官方產品說明，食用前需保持冷凍狀態，並將冰淇淋部分與布朗尼分離，再將布朗尼容器放入微波爐以高溫加熱；單份加熱約45秒，若同時加熱兩至三份，則需50至60秒，即可完成。

該影片引發大量網友留言。有網友表示「看來今天得去一趟Costco了」，還有不少人驚訝於產品內容，「竟然還附冰淇淋？」顯示該甜點成功引發消費者興趣。

除TikTok外，社群平台Instagram也出現多則相關分享。帳號「Costco Aisles」發布產品照片並指出，整體製作流程簡便，且成品看起來相當誘人。貼文下方有網友留言「看起來太好吃了」。

另一帳號「Costco Fam 4 U」則進一步介紹，該產品口感柔軟濕潤、巧克力味濃郁，適合想吃甜點但不想一次製作整份甜品的消費者。該帳號也形容，這款甜點非常適合當作輕鬆的居家甜點選擇，只需簡單加熱即可享用。

相關貼文同樣吸引大量互動。有網友留言「這真的會改變我的人生」，甚至有人自嘲「我已經無法遠離你們的烘焙區，現在又看到這個，我可能夏天前就要變胖了」。

好市多 Costco

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