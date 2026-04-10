記者控紐森任內 加州遭詐1800億元

魯福（Chris Rufo）分享其名為《紐森的詐騙帝國》（Gavin Newsom's Empire of Fraud）的報導，直指加州因欺詐行為損失了至少1800億美元。(美聯社)

福斯新聞（Fox） 報導，一名調查記者近日登上「Will Cain Country」節目，分享其名為「紐森的詐騙帝國」（Gavin Newsom's Empire of Fraud）的報導，直指加州 因欺詐行為損失了至少1800億美元。

City Journal的共同作者魯福（Chris Rufo）日前在該節目中表示，加州的詐騙問題主要源於三大來源：醫療補助計畫（Medi-Cal）、失業救濟金以及一般福利詐助。

「如果將這些加總起來，根據專家與衛生福利部（HHS）官員估計，在州長紐森任內，加州損失了約1800億至2800億美元，」魯福說道。「這相當於紐西蘭 的全國國內生產總值（GDP），是一筆天文數字。」

魯福補充表示，詐騙規模之大已超出聯邦政府 現有資源所能處理的範圍，他對目前缺乏問責制度的現狀深感挫折。

魯福指出，他的報導重點之一是加州的「居家護理計畫」（In-home Care Program）。該計畫原意是資助因全職照顧親屬而無法工作的民眾，但現在卻成為州內最常見的「職業」。

「我們付錢給約80萬人留在家中。由於該計畫基本上建立在『榮譽制度』之上，且都在私人空間進行。」魯福表示。據悉，數千件檢舉案僅換來數百起調查，最終遭到起訴的案件竟然不到100件。

魯福將此稱為「影子福利系統」，並表示加州選民已開始察覺異樣。「選民開始反思，這佔了我們州預算的10%，每年高達300億美元。當加州中產階級的生活品質日益惡化時，我們為什麼似乎在為所有人、所有事買單，甚至包括詐騙犯？」

針對上述指控，加州州長紐森的辦公室發表了措辭強硬的反駁。「這從頭到尾都是一派胡言。」紐森的一名發言人向《紐約郵報》（The New York Post）表示。「加州會繼續盡其本分打擊詐騙，我們也要求聯邦政府與我們合作共同執行。」