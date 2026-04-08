熱帶郵輪之旅愜意 5港口藏風險

專家提醒，部分郵輪停靠港口存在安全風險，遊客最好事先做好規畫。（公主遊輪官網www.princess.com）

福斯新聞台（FOX News）報導，前往熱帶地區的郵輪之旅看似輕鬆愜意，且常被列為人生夢想清單之一，然專家提醒，部分熱門停靠港口潛藏安全隱患，遊客下船前應充分了解當地風險，特別是犯罪率較高，或政府已發布旅遊警示地區。

近期一個名為「旅行偵查員」（The Travel Scouts）播客（podcast）節目，根據犯罪數據與國際旅行建議，列出下列存在安全隱患的郵輪港口：

該節目首先提到貝里斯（Belieze）。每年約有近百萬名郵輪旅客人次造訪該國，然貝里斯市（Belieze City）目前被美國國務院（U.S. State Department）列為第三級（Level 3）旅遊警示，意味著建議旅客重新考慮是否前往。節目主持人傑森（Jason）與妻子凱莉（Kellie）表示，該市相當混亂且令人不安。

專家提醒，部分郵輪停靠港口存在安全風險，遊客最好事先做好規畫。（公主遊輪官網www.princess.com）

另一個引發關注是位於加勒比海的千里達及托貝哥（Trinidad and Tobago）。節目中表示，儘管皇家加勒比（Royal Caribbean）、挪威 郵輪（Norwegian Cruise Line）、公主郵輪（Princess Cruises）與荷美郵輪（Holland America）等大型郵輪公司皆安排停靠該國，然當地同樣被列為第三級警示，因犯罪問題頻傳，包括搶劫、綁架及與犯罪集團相關暴力事件等。

加勒比海郵輪重要停靠點，牙買加（Jamaica）的安全狀況也令人堪憂。目前該國整體被列為第二級（Level 2）警示，部分地區風險偏高，包括金斯頓（Kingston）和蒙特哥灣（Montego Bay）等。傑森提醒，「若所搭乘的郵輪停靠這些港口，旅客務必提高警覺，避免單獨搭計程車外出。」

墨西哥 （Mexico）是另一個被點名的國家。該國每年吸引數百萬郵輪旅客人次，不同地區安全狀況差異甚大。猶加敦半島（Yucatan Peninsula）沿岸港口普遍被認為較安全，但太平洋部分城市如馬薩特蘭（Mazatlán）、巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）和曼薩尼約（Manzanillo）等，則可能因販毒集團暴力活動出現安全疑慮。

根據該節目，海地 （Haiti）是該區域最危險目的地之一。該國目前被列為第四級（Level 4）警示，主因是幫派暴力猖獗、政治局勢動盪。不過，旅行偵查員也補充，遊客無需對郵輪港口過度恐懼或完全避開，「只要做好適當防範措施並妥善規畫，便能降低風險。」