加州高鐵造價超預算3倍 議會要查

加州高鐵的成本預算一再飊升，落成日期一再拖延，州議會將舉行聽證查究原因。 （加州高鐵列車想像圖，取自加州高鐵局官網）

興建了11年、長期面對諸多障礙的加州 高速鐵路項目造價，現已飆升至超過1200億美元，而且啟用日期一再延誤，預計加州議會將對此舉行聽證會。

有關官員接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的「60分鐘」新聞節目訪問時稱，相信這條連接洛杉磯和舊金山 的鐵路最終成本達至1260億美元，大約是2008年選民同意預算的三倍。當時，加州高鐵管理局（California High-Speed Rail Authority）估計的造價為450億美元；而包括州長紐森 在內的政界人士表示，選民最初批核該項目的預算，更低至330億美元。

州政府官員表示，由於資金短缺、工期延誤和持續不斷的政治爭戰，使該項目的未來進度繼續受困，因此第一路段的預計最早開通日期，現已推遲至2033年。此一路段是由克恩縣（Kern）伸延至麥賽德縣（Merced）。

去年，川普政府撤回了對該鐵路項目的400萬美元聯邦撥款。運輸部長達菲（Sean Duffy）曾指斥該鐵路為「一部無處可達的荒謬列車」。

由於成本飆升，工期一再推遲，加州議會預計將舉行聽證會，調查該項目的預算持續上漲和一再延誤的原因。

該高鐵計畫擬連接舊金山與洛杉磯，行程為2小時40分鐘，最高時速可達每小時220英里，將會是美國最快速的列車，亦將是世界最快列車之一。工程早在2015年在中央谷地（Central Valley）展開，距今已有11年。