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油價飆不停 AAA提供多項實用省油妙招

洛杉磯訊
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南加州油價持續攀升，不斷在破紀錄，駕駛人紛紛尋求降低開支的方法。根據專家CBS ...
南加州油價持續攀升，不斷在破紀錄，駕駛人紛紛尋求降低開支的方法。根據專家CBS News及多家媒體報導，最關鍵的省油方式其實來自日常駕駛習慣。（路透）

加州油價持續攀升，洛杉磯一間以價格偏高聞名的加油站，近日普通汽油價格甚至飆至每加侖8.71美元，引發民眾關注。在油價逼近歷史高點之際，駕駛人紛紛尋求降低開支的方法。美國汽車協會（AAA）與汽車維修技師提供多項實用建議，協助民眾提升燃油效率、減輕負擔。

根據專家CBS News及多家媒體報導，最關鍵的省油方式其實來自日常駕駛習慣。AAA表示，超速行駛會讓引擎消耗更多燃料，因此建議駕駛人放慢車速、維持平穩行駛。

在車輛基本狀況方面，輪胎胎壓是影響油耗的重要因素之一。AAA高級汽車經理David Bennett表示，胎壓不足會增加行駛阻力，使車輛更耗油；相反地，胎壓正常能讓車輛行駛更順暢、加速更有效率。

此外，車速與油耗密切相關。Kelley Blue Book緊湊型及大型車輛管理編輯Sean Tucker指出，在安全情況下適度降低車速，尤其是在高速公路上。他建議民眾以每小時65英里行駛通常是燃油效率與速度的平衡點。Bennett也表示，若將車速降低5至10英里，最高可提升約14%的油耗效率，而多數車輛在約每小時50英里時達到最佳燃油表現。

駕駛習慣同樣影響顯著。頻繁急加速或急煞，在高速行駛時可能讓油耗降低15%至30%，在市區走走停停的情況下，甚至可能增加10%至40%的燃料消耗。Bennett建議，駕駛人應儘量保持車速穩定，遇到紅燈時提前鬆開油門、滑行減速，以減少不必要的燃料浪費。

除了駕駛方式，善用車輛功能也能有效節省燃油。例如定速巡航（Cruise Control）可幫助維持穩定速度，避免頻繁加減速；部分新車配備的「節能模式」（Eco Mode）則能降低引擎反應，進一步減少油耗。

在保養方面，汽車維修技師Avondale Toyota車行主管Scott Johnson，強調定期維護同樣不可忽視。Johnson建議，車主應定期更換機油、檢查各項油液，並保持輪胎充氣與四輪定位良好。此外，選擇加油站時，也不一定以最便宜為優先，應選擇客流量較大、油品更新鮮的站點，以確保燃油品質。

其他細節如空氣濾清器髒汙、車內過多重物，也可能影響油耗表現。

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