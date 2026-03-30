我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」

40歲日女星滿島光宣布懷孕閃婚 另一半是「天菜男模」

私密景點／加州5大自駕遊路線 沿途景致多樣迷人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號...
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

Yahoo新聞旅遊專欄報導，加州美景處處，但勝地不止於旅途的終點，駕車沿路上已充滿了喜悅，這體驗在2026年尤其真實，因為今年1月14日，曾因兩年前里根滑坡意外（Regent's Slide）而一度關閉的大蘇爾（Big Sur）1號高速公路相關路段，重新開放。該報導建議五條加州自駕遊路線，沿途景致多樣迷人，既有穿梭懸崖與太平洋海浪之間，亦有路經古老紅杉林，以下逐一欣賞。

1.穿越大蘇爾的1號高速公路

這是著名的海岸線旅行通道，沿路景色變化萬千，節奏的起伏趣味盎然。前一分鐘在懸崖上，下一分鐘就滑過海灣、橋梁和突然的出口，人們在此閒站，假裝自己沒有完全被眼前的景色淹沒。這公路不會要你選一個地標景點去細賞之後便離去，而是讓你沿途一直守候在擋風玻璃傍，像個快樂的傻瓜不停地盯看沿途不絕的美景。

2.穿過漢保德紅杉（Humboldt Redwoods）的巨人大道（Avenue of the Giants）

大道安靜而讓人生敬。約31英里的路線與101號高速公路平行，穿過漢保德縣（Humboldt County）南部，漢保德紅杉州立公園（Humboldt Redwoods State Park）就在沿路上。公園保護著世界上僅存的最大型古老紅杉樹林之一，開車到此不是快速停留，而是作出漫長的親密體驗，讓你向著樹木低聲耳說。

3.賽拉（Sierra）山脈東部的395號高速公路

公路上的畫面是分割的多元景致和強烈對比。經過猛獁湖（Mammoth Lakes）、莫諾湖（Mono Lake）、博迪（Bodie）、罪犯湖（Convict Lake）和阿拉巴馬山（Alabama Hills）；一邊是長型鋸齒狀牆壁般的內華達山脈（Sierra Nevada）拔地而起，另一邊是廣闊敞開的盆地。司機應注意沿路的風景指示標記及解說展示，可以停車細賞景色，因為這是一條為停歇而建的路。

4.17英里車程的圓石灘（Pebble Beach）

這是路徑較短途，魅力在於環境是經精心設計和管理，而非狂野。公路由日出到日落開放，每輛車收費12.25美元。柏樹看起來是被風細意雕刻而成，岩石海岸線似由藝術總監布置出來，甚至連房屋也像是苦心經營為要贏得美感比賽一樣。這路沒有大蘇爾的狂野，也不像紅杉樹林的謙卑，但令人深感滿足，因為每個彎道都令你想停下來凝視一番。

5.「世界之巔」風景公路（Rim of the World Scenic Byway）

一條從卡洪隘口（Cajon Pass）到聖戈爾戈尼奧隘口（San Gorgonio Pass）的 110英里路線，全年開放。沿途飽覽山下的廣闊環視全景，而米爾溪（Mill Creek）和瑪瑙峰（Onyx Summit）之間的路段，讓人有真實的高地鄉村感，對於住在山下城市的遊人而言，這種體驗至為充實和新鮮。

加州

上一則

時勢混沌 大自然森林浴令人療癒、減壓

下一則

房客兒耍賴長住 房東沒轍

延伸閱讀

旅遊／瑞士琉森 一城山色半城湖

旅遊／瑞士琉森 一城山色半城湖
駕駛人邊開車邊看影片日益嚴重 馬路成虎口

駕駛人邊開車邊看影片日益嚴重 馬路成虎口
封面故事／想去佛州度春假？當地人推薦5大靜謐海灘

封面故事／想去佛州度春假？當地人推薦5大靜謐海灘
城鎮傳真／春意盎然 加州看野花 10處大綻放

城鎮傳真／春意盎然 加州看野花 10處大綻放
私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪

私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪
呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺

呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
在李昌鈺（左）去世兩周前，鄧洪去亨德森探望老師。（鄧洪提供）

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

2026-03-27 18:55
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯