私密景點／加州5大自駕遊路線 沿途景致多樣迷人

加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

Yahoo新聞旅遊專欄報導，加州 美景處處，但勝地不止於旅途的終點，駕車沿路上已充滿了喜悅，這體驗在2026年尤其真實，因為今年1月14日，曾因兩年前里根滑坡意外（Regent's Slide）而一度關閉的大蘇爾（Big Sur）1號高速公路相關路段，重新開放。該報導建議五條加州自駕遊路線，沿途景致多樣迷人，既有穿梭懸崖與太平洋海浪之間，亦有路經古老紅杉林，以下逐一欣賞。

1.穿越大蘇爾的1號高速公路

這是著名的海岸線旅行通道，沿路景色變化萬千，節奏的起伏趣味盎然。前一分鐘在懸崖上，下一分鐘就滑過海灣、橋梁和突然的出口，人們在此閒站，假裝自己沒有完全被眼前的景色淹沒。這公路不會要你選一個地標景點去細賞之後便離去，而是讓你沿途一直守候在擋風玻璃傍，像個快樂的傻瓜不停地盯看沿途不絕的美景。

2.穿過漢保德紅杉（Humboldt Redwoods）的巨人大道（Avenue of the Giants）

大道安靜而讓人生敬。約31英里的路線與101號高速公路平行，穿過漢保德縣（Humboldt County）南部，漢保德紅杉州立公園（Humboldt Redwoods State Park）就在沿路上。公園保護著世界上僅存的最大型古老紅杉樹林之一，開車到此不是快速停留，而是作出漫長的親密體驗，讓你向著樹木低聲耳說。

3.賽拉（Sierra）山脈東部的395號高速公路

公路上的畫面是分割的多元景致和強烈對比。經過猛獁湖（Mammoth Lakes）、莫諾湖（Mono Lake）、博迪（Bodie）、罪犯湖（Convict Lake）和阿拉巴馬山（Alabama Hills）；一邊是長型鋸齒狀牆壁般的內華達山脈（Sierra Nevada）拔地而起，另一邊是廣闊敞開的盆地。司機應注意沿路的風景指示標記及解說展示，可以停車細賞景色，因為這是一條為停歇而建的路。

4.17英里車程的圓石灘（Pebble Beach）

這是路徑較短途，魅力在於環境是經精心設計和管理，而非狂野。公路由日出到日落開放，每輛車收費12.25美元。柏樹看起來是被風細意雕刻而成，岩石海岸線似由藝術總監布置出來，甚至連房屋也像是苦心經營為要贏得美感比賽一樣。這路沒有大蘇爾的狂野，也不像紅杉樹林的謙卑，但令人深感滿足，因為每個彎道都令你想停下來凝視一番。

5.「世界之巔」風景公路（Rim of the World Scenic Byway）

一條從卡洪隘口（Cajon Pass）到聖戈爾戈尼奧隘口（San Gorgonio Pass）的 110英里路線，全年開放。沿途飽覽山下的廣闊環視全景，而米爾溪（Mill Creek）和瑪瑙峰（Onyx Summit）之間的路段，讓人有真實的高地鄉村感，對於住在山下城市的遊人而言，這種體驗至為充實和新鮮。