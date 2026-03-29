我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
One Medical 位於舊金山的一間診所。 (谷歌地圖)
One Medical 位於舊金山的一間診所。 (谷歌地圖)

加州出現一個新的醫療趨勢，想要繼續看自己熟悉的醫師，現在每年可能要多花數百美元的「會員費」，這讓有些病人到了忍受不了的地步。

SFGATE報導，2021年，馬克蘭迪拉（Maya Mackrandilal）打開來自家庭醫生的電郵時，不禁莞爾失笑。她剛轉到這家診所，信中告知她幾個月後開始，除了她已有的健保計畫之外，診所每年還要額外收取250美元的費用。她的先生也在這位醫生那裡看病，所以他們兩人每年要多花500美元。

「我當時想：我絕不會付這筆錢的。」馬克蘭迪拉決定在洛杉磯找一位不收取會員費的新醫生。這是一個漫長的過程，但她最終覺得值得，因為她說她更喜歡這位新醫生。儘管如此，這次經驗讓她心存戒備，時刻擔心下一次新診所也會要求繳會員費。她孩子的兒科醫生目前還沒有收取此費，但她聽說很多醫生都開始收費了，她說如果這種情況發生，他們就會換醫生。

在加州各大都會的醫療機構中，這種年度收費越來越普遍。這些費用涵蓋哪些服務，甚至具體成本是多少，都沒有統一的標準，這造成了一種新的混亂局面，許多患者直到預約時才意識到它的存在。對某些人來說，每年幾百美元或許只是獲得優質醫療服務的象徵性費用。但對低收入的人來說，這形同加劇了本已支離破碎、成本高昂的醫療體系中的不平等。

混合式初級保健（hybrid primary care）──結合了傳統的保險計費和會員費──已經存在近20年了。這種模式剛出現時，強調以人為本、科技驅動的預防醫學方法，對於那些負擔得起的人來說，似乎是革命性的。過去那種生病時難以約到醫生的日子一去不復返了；取而代之的是，會員可以當天就診，而且常常能以一種全新的方式使用數位科技。

該領域最知名的「始作俑者」是總部位於舊金山的One Medical，它於2007年成立。會員年費起價為100美元，通常由大型科技公司全額承擔，這極大地推動了其快速擴張。最終，亞馬遜於2023年收購了One Medical。截至2022年，它在美國擁有約240家診所和超過80萬名會員。此後出現了許多模仿者，尤其是在加州。

亞馬遜 舊金山 洛杉磯

上一則

大谷翔平限量紀念杯天價「續杯6次才回本」球迷大呼太扯

下一則

南加男涉走私中國2億元假貨 判刑5年

延伸閱讀

百康仁德布局AI醫療 將進駐貝賽、長島

百康仁德布局AI醫療 將進駐貝賽、長島
我的醫生

我的醫生
紅藍卡Part B月費首破200元 加入Astiva Health僅18元

紅藍卡Part B月費首破200元 加入Astiva Health僅18元
Astiva Health每年中醫理療72次 牙科補助2200元

Astiva Health每年中醫理療72次 牙科補助2200元
反疫苗情緒高漲 愈來愈多父母拒讓新生兒接種 醫界擔憂

反疫苗情緒高漲 愈來愈多父母拒讓新生兒接種 醫界擔憂

美家庭中位數5倍…舊金山年收入40萬 仍不堪托兒費重擔

美家庭中位數5倍…舊金山年收入40萬 仍不堪托兒費重擔

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用