給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

One Medical 位於舊金山的一間診所。 (谷歌地圖)

加州出現一個新的醫療趨勢，想要繼續看自己熟悉的醫師，現在每年可能要多花數百美元的「會員費」，這讓有些病人到了忍受不了的地步。

SFGATE報導，2021年，馬克蘭迪拉（Maya Mackrandilal）打開來自家庭醫生的電郵時，不禁莞爾失笑。她剛轉到這家診所，信中告知她幾個月後開始，除了她已有的健保計畫之外，診所每年還要額外收取250美元的費用。她的先生也在這位醫生那裡看病，所以他們兩人每年要多花500美元。

「我當時想：我絕不會付這筆錢的。」馬克蘭迪拉決定在洛杉磯 找一位不收取會員費的新醫生。這是一個漫長的過程，但她最終覺得值得，因為她說她更喜歡這位新醫生。儘管如此，這次經驗讓她心存戒備，時刻擔心下一次新診所也會要求繳會員費。她孩子的兒科醫生目前還沒有收取此費，但她聽說很多醫生都開始收費了，她說如果這種情況發生，他們就會換醫生。

在加州各大都會的醫療機構中，這種年度收費越來越普遍。這些費用涵蓋哪些服務，甚至具體成本是多少，都沒有統一的標準，這造成了一種新的混亂局面，許多患者直到預約時才意識到它的存在。對某些人來說，每年幾百美元或許只是獲得優質醫療服務的象徵性費用。但對低收入的人來說，這形同加劇了本已支離破碎、成本高昂的醫療體系中的不平等。

混合式初級保健（hybrid primary care）──結合了傳統的保險計費和會員費──已經存在近20年了。這種模式剛出現時，強調以人為本、科技驅動的預防醫學方法，對於那些負擔得起的人來說，似乎是革命性的。過去那種生病時難以約到醫生的日子一去不復返了；取而代之的是，會員可以當天就診，而且常常能以一種全新的方式使用數位科技。

該領域最知名的「始作俑者」是總部位於舊金山 的One Medical，它於2007年成立。會員年費起價為100美元，通常由大型科技公司全額承擔，這極大地推動了其快速擴張。最終，亞馬遜 於2023年收購了One Medical。截至2022年，它在美國擁有約240家診所和超過80萬名會員。此後出現了許多模仿者，尤其是在加州。