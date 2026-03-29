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「超級通勤族」占比最高前10縣 加州有7縣

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州「超級通勤者」比率在全美名列前茅。（美聯社）
加州「超級通勤者」比率在全美名列前茅。（美聯社）

28歲的佩德拉薩（Luis Pedraza）在舊金山知名會計師事務安永（Ernst & Young）謀得了一份夢寐以求的工作，但他希望繼續陪伴寡母住在士德頓（Stockton）並分擔房租。但是，數不清有多少個清晨被堵在州際580公路上動彈不得，使得他不禁自問：這麼令人筋疲力竭的通勤生活真的值得嗎？

舊金山紀事報表示，佩德拉薩是聖荷昆縣（San Joaquin County）約3萬名「超級通勤族」（super-commuters，居住在人口至少20萬的城市中、單程通勤時間超過90分鐘的上班族）之一，每日必須忍受單程180哩、往返耗時超過4小時的通勤之苦。

過去幾十年來，隨著矽谷科技繁榮推高生活成本，成千上萬的人流向聖荷昆縣這片面積達1400平方哩的廣闊地區，以換取擁有更寬敞居住空間的好處。在這個過程中，該縣「超級通勤族」比率急遽攀升，根據統計，從2014年的6.9%飆升至2024年的9.2%，成為全美「超級通勤族」比率最高的城市。

事實上，在全美「超級通勤族」比率最高的前十個縣中，加州就占了七個，除了榜首士德頓，其他六個是莫德斯度（8.6%）、莫瑞諾谷（Moreno Valley，7.9%）、芳塔那（Fontana，7.3%）、聖塔克拉里達（5.5%）、聖伯納汀諾（San 5.4%）和貝克斯菲（3.4%）。

柏克萊加大城市與區域規畫名譽教授查波（Karen Chapple）說：「北加州擁有最多超級通勤者，是因為這裡存在著最嚴重的就業與住房失衡問題。」

聖荷昆縣阿塔蒙特走廊特快線（Altamont Corridor Express）近期調查，他們每個工作日平均運送約2500名乘客往返中谷與灣區之間，其中79%的乘客年收入超過10萬美元。

對一些人而言，「超級通勤」與個人優先事項有關。

身為太平洋瓦電（PG&E）首席專案經理，庫格（Paul Krueger）每天清晨4時40分就搭乘ACE列車從曼特卡（Manteca）出發，以確保能在上午7時前抵達位於屋崙美麗湖（Lake Merritt）附近的辦公室。他將這段長達兩小時的旅程，其中包括轉乘接駁巴士和灣區捷運（BART），視為一種值得付出的犠牲。

儘管庫格有能力在灣區置業，但他表示，灣區的房子恐怕不夠寬敞，無法讓家人住得舒適。

加州 灣區 柏克萊

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