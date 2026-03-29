與多縣達協議 Walgreens願賠償600萬元

位於庫比蒂諾的Walgreens分店。(谷歌地圖)

加州 多縣與Walgreens連鎖藥局為「保護消費者權益」訴訟達成和解協議，Walgreens同意支付600萬美元賠償金。

聖荷西信使報報導，該訴訟指控藥物零售巨頭Walgreens向消費者收取過高價格，並出售過期非處方藥品。檢方表示，Walgreens將支付600萬美元，以和解加州多個縣的地檢長辦公室提起的訴訟。

在加州擁有約580家門市的Walgreens還同意對其門市進行審計，並張貼價格掃描保證，以加強對消費者的保護。和解協議已提交至聖塔克拉拉縣高等法院，聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）說：「消費者相信他們為所有商品支付的價格都是跟標價一致的，並且不會買到過期的非處方藥。法律和我的辦公室不僅相信零售商會履行這些法律和常識性的消費者義務，我們還將嚴格執法。 」

該訴訟由聖塔克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖地牙哥縣、聖伯納汀諾縣、聖塔克魯茲縣、宇洛縣和聖荷昆縣的地檢長辦公室對該公司提起。檢方稱調查人員發現，這家藥局出售過期的非處方藥品，包括防曬霜（aspirin）、洗手液（hand sanitizer）和阿斯匹靈，並補充說，這些產品過期後藥效有時會降低。

訴訟還指控該連鎖藥局出售過期的嬰兒配方奶粉（infant formula）和嬰兒食品。作為和解協議的一部分，Walgreens將實施一項為期三年的計劃，其中包括門市經理每月檢查擺放藥品、配方奶粉和嬰兒護理用品的貨架，以移除任何過期商品。經理們還將每周清除不準確的銷售標籤資訊。

檢方稱Walgreens將在店內張貼價格保證聲明，如果一件價值超過6美元的商品實際掃描價格高於公告價格，公司將向消費者提供一張價值6美元的購物卡；如果商品價格低於6美元，消費者則可免費獲得該商品。此保證不適用於某些商品，例如酒類。

檢方補充說，Walgreens在調查中積極配合，並「迅速採取措施，加強其對消費者保護法的遵守」。