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費率高門檻多…加州自僱帶薪休假 乏人問津

編譯組╱綜合報導
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加州自僱人士帶薪休假計畫乏人問津。(美聯社)
加州自僱人士帶薪休假計畫乏人問津。(美聯社)

LAist報導，去年，透過加州計畫申請給薪家事假的民眾人數創下歷史新高，然而對於自雇人士或小企業主而言，這卻是截然不同的光景。

不同於私部門勞工會自動從薪資單扣除款項參與「州立傷殘保險」（State Disability Insurance，下稱SDI），自雇人士必須主動加入一項名為「傷殘保險自選保障計畫」（Disability Insurance Elective Coverage，下稱DIEC）的獨立方案，才能享有相關福利。

根據加州就業發展局（EDD）截至上周的數據，全加州僅有1326名自雇人士選擇參加DIEC計畫。對比2024年全加州超過200萬名自雇人士的報告數據，參與率低得驚人。

「許多人根本不知道這項計畫，」Small Business Majority，加州主任布隆奎斯特（Bianca Blomquist）表示，自雇者缺乏人力資源部門來提供這類政策資訊。

位於拉古那岡（Laguna Hills）的自由插畫家加拉格爾（Siobhán Gallagher）就是其中之一。她在兩個月前剛生產，目前已開始接案維生，「我現在還能邊餵奶邊畫圖或回信，但隨著孩子長大，這肯定會變得更困難。」她建議，政府應在診所發放給孕婦的文件中加入這類資訊，以提高普及率。

布隆奎斯特解釋，由於DIEC的參與人數極少，且多數是預期會使用福利的人才加入（逆向選擇），導致計畫風險池較小，保費也因此遠高於普通計畫。

對於許多家庭來說，DIEC的規定顯得不夠靈活。加拉格爾直言，就算她在產前得知此訊息，可能也太晚了：「如果你必須在六個月前加入，那對於非計畫性的假別（如意外受傷），你該如何預判？」

另一位在西爾馬（Sylmar）經營托育事業的魯伊斯（Florita Ruiz）已懷孕八個月，她也從未聽說過DIEC。即便她符合資格，加州法律對家庭托兒所的授權要求（負責人需在場時間達 80%）也讓她無法長期休假。

「為了維持經營，我生完孩子後必須馬上重返工作，」魯伊斯無奈地說，「這對我和丈夫來說壓力非常大。」

SDI vs. DIEC 資料來源：LAist 編譯組製表
SDI vs. DIEC 資料來源：LAist 編譯組製表

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