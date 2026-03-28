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打擊超速犯 州議會擬祭GPS限速器

編譯林思牧╱綜合報導
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測速攝影機是捕捉犯案的事實，GPS限速器則是避免超速發生。 (舊金山交通局官網)
測速攝影機是捕捉犯案的事實，GPS限速器則是避免超速發生。 (舊金山交通局官網)

超速駕駛也是一種性格問題，而江山易改、本性難移。加州議會準備祭出的打擊超速最新武器，是強制在犯者的車上裝GPS限速器。

舊金山標準報報導，昔日警察會開車追捕超速駕駛者並開給罰單。後來，隨著能夠讀取車牌的測速攝影機的出現，司機會收到郵件通知，告知他們已被抓獲。如今，一位州議員正在推動利用GPS監控重犯超速者，並安裝相關技術，以防止他們再超速行駛。

根據今年2月提出的這項州法案，一些被判超速和魯莽駕駛罪名成立的司機將被要求安裝一種能夠追蹤車輛位置並防止其超速的裝置。這項立法正值舊金山許多人對最近一名超速司機的判決感到憤怒之際。這名駕駛去年在西門戶區（West Portal）撞死了一家四口，肇事司機瑪麗劉（Mary Lau，音譯）僅被判緩刑並暫時吊銷駕照。

提出這項法案的民主黨州眾議員索里亞（Esmeralda Soria）將超速相關的死亡人數形容為一種「傳染病」（epidemic），並表示該法案已獲得兩黨議員支持。舊金山一年前開始啟用車牌識別攝像頭，用於記錄超速車輛的車牌號碼並開罰單，但超速問題仍然是市民最關心的問題之一。

柏克萊加大交通安全研究與教育中心發布的一份2025年報告顯示，2023年全州與超速相關的交通事故死亡人數略高於2019年，但從2019年到2023年期間，死亡人數基本保持穩定。

2025年Calmatters做的調查發現，危險駕駛員即使在撞死人後，也常常被允許保留駕照。2024年州參議員威善高 (Scott Wiener) 提出了一項類似的立法提案，但被州長紐森否決。威善高的提案要求從2030年開始，在加州銷售的新車必須具備「被動式車速監控」（passive speed monitoring）功能，並在車速超過限速10哩╱小時以上時發出警報。

根據索里亞的法案，法官有權酌情決定是否要求初次犯下魯莽駕駛、飆車或超高速行駛（時速超過100哩）的司機使用智慧測速輔助系統ISA（intelligent speed assistance）。如果車禍造成人員傷亡，則強制肇禍駕駛人配置該技術。

舊金山

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