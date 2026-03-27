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等了18年 加州高鐵建材集散站終於完工

編譯林思牧／綜合報導
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加州高鐵局發布的列車想像圖。 (hsr.ca.gov)
加州高鐵局發布的列車想像圖。 (hsr.ca.gov)

加州高鐵在歷經18年、已耗資350億美元後，終於在中加州建成一個占地150畝建材集散站（railhead facility）。

加州備受矚目的高鐵項目已在寇恩縣（Kern County）建成一座大型鐵路樞紐站，這是重要的里程碑，將為後續的軌道鋪設工作奠定基礎。紐約郵報根據Secret Los Angeles報道，該鐵路樞紐站位於瓦斯科（Wasco）以南，將作為加州未來高速鐵路建設所需材料和設備的集中點。

該樞紐旨在簡化關鍵部件的運輸，例如鋼軌、混凝土軌枕以及列車運行所需的電力基礎設施，預計列車時速可達220哩。該設施包括六條通往貨場的鐵路連接線，可有效地在施工區域之間運輸材料和機械。報告稱，控制中心負責協調鐵路交通和運營，旁邊還設有維修場、車間和倉庫，用於儲存包括碎石、光纖電纜和電線在內的各種物資。

官員表示，該場地還包括大約10哩的臨時鐵路線，好與國家貨運網絡相連，可以大規模運輸材料，而無需完全依賴卡車。根據Secret Los Angeles報導，隨著集散站投入營運，預計施工人員將於今年稍後開始運送鋪設鐵軌所需的材料，這對這個飽受詬病的基建項目來說是一個重要的進展。

隨著中央谷地建設規模的不斷擴展，另一個鐵路集散站計劃在較北邊的佛萊斯諾附近建造。這一里程碑事件發生之際，備受爭議的鐵路項目仍因其不斷飆升的成本和一再延誤而持續受到審查。今年稍早，官方批准了一項和解協議，該協議將專案成本增加了5億3700萬美元，以解決承包商提出的延誤索賠。

同時，舊金山至洛杉磯的高鐵系統的總造價預計已攀升至約1350億美元，遠超過2008年選民首次批准該計畫時的早期預測。州議員也批評了一些他們認為會限制公眾了解項目細節的舉措，批評人士猛烈抨擊一項擬議措施，稱其意在掩蓋有關支出和建設挑戰的信息。

該計畫最初設想是一個連接加州主要人口中心、全長800哩的系統，但多年來一直面臨法律挑戰、資金糾紛和建設挫折，導致成本不斷攀升，工期一再推遲。

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