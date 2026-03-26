我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

加州國會議員投資股市 逾半淨資產逾100萬 裴洛西1.8億

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州眾議員裴洛西(左)的淨資產中位數高達1億8770萬美元，大部分來自丈夫的資產，她丈夫大量投資於多家科技巨頭公司的股份。（美聯社檔案照 ）
加州眾議員裴洛西(左)的淨資產中位數高達1億8770萬美元，大部分來自丈夫的資產，她丈夫大量投資於多家科技巨頭公司的股份。（美聯社檔案照 ）

非營利新聞網站「美國新聞」（News of the United States，NOTUS）對代表加州的美國國會議員最新財富披露資訊作出分析，發現逾半數的加州議員淨資產中位數至少達到100萬美元，遠超該州家庭淨資產中位數的28萬8000美元，而這些議員的財富成長主要源於投資股市。

當中，較受注目的是將於今年退休的民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi），她的淨資產中位數高達1億8770萬美元，其中大部分來自其風險投資家的丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）的資產。她按規定披露丈夫持有的股份顯示，該些股份包括來自多家科技巨頭公司如Alphabet、蘋果、PayPal、Dropbox和Roblox。

裴洛西的發言人回覆NOTUS的聲明中指出，她「不持有任何股票，並且對任何交易事先不知情，亦沒有參與交易。」儘管裴洛西曾反對禁止國會議員買賣股票，稱「我們是自由市場經濟體」，但她後來轉而支持禁止交易個人股票。

加州眾議員伊薩（Darrell Issa），為加州國會議員中淨資產中位數最高的議...
加州眾議員伊薩（Darrell Issa），為加州國會議員中淨資產中位數最高的議員之一，總額達2億8240萬美元。（美聯社檔案照）

另一名較矚目的是共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa），為加州國會議員團隊中，淨資產中位數最高的議員之一，擁資達2億8240萬美元。其財富主要來自汽車防盜警報器行業，擁有數百萬美元的投資帳戶及十幾處出租房產帶來的收入。

加州眾議員羅康納（Ro Khanna）家族2025年進行4284筆股票交易，涉及...
加州眾議員羅康納（Ro Khanna）家族2025年進行4284筆股票交易，涉及金額逾5900萬美元。卡納自己的淨資產中位數為2億3270萬美元。（美聯社檔案照 ）

眾議員羅康納（Ro Khanna）的家族在2025年進行了4284筆股票交易，涉及金額逾5900萬美元。投資涵蓋各個領域，包括醫療保健公司如Humana和Eli Lilly及零售公司Lululemon等。他自己的淨資產中位數為2億3270萬美元。

眾議員西斯內羅斯（Gilbert Cisneros）是國會中另一名最活躍的股票買賣者之一。他在2010年贏得價值2億6600萬美元的「超級百萬」彩票大獎（Mega Millions jackpot），又大量投資於波音公司等國防製造商，但他同時出任眾議院軍事委員會成員，因而引發利益衝突質疑。其辦公室發言人表示，他的日常投資交易由財務顧問管理，並非由他本人或其妻子負責。他的淨資產中位數為6590萬美元。

這些加州議員財富遠比州內普通民眾豐厚。加州公共政策研究所的數字顯示，州內家庭淨資產中位數只有28萬8000美元

目前，尚無任何規定禁止議員在其管轄的行業範圍內交易相關股票，但禁止議員持有股票的呼聲日高，並得到國會中民主黨人與共和黨人，以至白宮的支持。

上述議員之中，伊薩和西斯內羅斯都沒有公開支持禁止議員買賣股票，也沒有簽署相關立法。卡納則多年來一直倡導禁止議員交易個人股票，並已提出相關立法提案。

聖地牙哥加州大學一群博士生發表的一份報告指出，國會議員買賣股票不但削弱公眾信任，還會損害選民對國會權威的認可。這群博士生之一的阿拉姆（Raihan Alam）認為，像股票交易的行為，顯示人們所信任的美國民主典範制度「存在裂痕」。

加州 眾議員 裴洛西

上一則

12億元聯邦退稅無人領 符合條件者盡速申請

下一則

洛杉磯「小台北」 亞裔男半夜遭綁架勒索 付款後獲釋

延伸閱讀

5財務統計數據令人驚…淨資產逾12.4萬元 就比半數人有錢

5財務統計數據令人驚…淨資產逾12.4萬元 就比半數人有錢

美財長：應付戰事資金充足 排除加稅可能性

美財長：應付戰事資金充足 排除加稅可能性
言論影響股價 馬斯克被裁定詐欺推特股東 恐賠26億

言論影響股價 馬斯克被裁定詐欺推特股東 恐賠26億
加州房產投資客占1/6 洛縣最熱

加州房產投資客占1/6 洛縣最熱
加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」
富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策

富豪、企業紛外遷 加州科技領袖質疑左傾政策

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭