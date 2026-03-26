加州國會議員投資股市 逾半淨資產逾100萬 裴洛西1.8億

加州眾議員裴洛西(左)的淨資產中位數高達1億8770萬美元，大部分來自丈夫的資產，她丈夫大量投資於多家科技巨頭公司的股份。（美聯社檔案照 ）

非營利新聞網站「美國新聞」（News of the United States，NOTUS）對代表加州 的美國國會議員最新財富披露資訊作出分析，發現逾半數的加州議員淨資產中位數至少達到100萬美元，遠超該州家庭淨資產中位數的28萬8000美元，而這些議員的財富成長主要源於投資股市。

當中，較受注目的是將於今年退休的民主黨眾議員裴洛西 （Nancy Pelosi），她的淨資產中位數高達1億8770萬美元，其中大部分來自其風險投資家的丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）的資產。她按規定披露丈夫持有的股份顯示，該些股份包括來自多家科技巨頭公司如Alphabet、蘋果、PayPal、Dropbox和Roblox。

裴洛西的發言人回覆NOTUS的聲明中指出，她「不持有任何股票，並且對任何交易事先不知情，亦沒有參與交易。」儘管裴洛西曾反對禁止國會議員買賣股票，稱「我們是自由市場經濟體」，但她後來轉而支持禁止交易個人股票。

加州眾議員伊薩（Darrell Issa），為加州國會議員中淨資產中位數最高的議員之一，總額達2億8240萬美元。（美聯社檔案照）

另一名較矚目的是共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa），為加州國會議員團隊中，淨資產中位數最高的議員之一，擁資達2億8240萬美元。其財富主要來自汽車防盜警報器行業，擁有數百萬美元的投資帳戶及十幾處出租房產帶來的收入。

加州眾議員羅康納（Ro Khanna）家族2025年進行4284筆股票交易，涉及金額逾5900萬美元。卡納自己的淨資產中位數為2億3270萬美元。（美聯社檔案照 ）

眾議員羅康納（Ro Khanna）的家族在2025年進行了4284筆股票交易，涉及金額逾5900萬美元。投資涵蓋各個領域，包括醫療保健公司如Humana和Eli Lilly及零售公司Lululemon等。他自己的淨資產中位數為2億3270萬美元。

眾議員西斯內羅斯（Gilbert Cisneros）是國會中另一名最活躍的股票買賣者之一。他在2010年贏得價值2億6600萬美元的「超級百萬」彩票大獎（Mega Millions jackpot），又大量投資於波音公司等國防製造商，但他同時出任眾議院軍事委員會成員，因而引發利益衝突質疑。其辦公室發言人表示，他的日常投資交易由財務顧問管理，並非由他本人或其妻子負責。他的淨資產中位數為6590萬美元。

這些加州議員財富遠比州內普通民眾豐厚。加州公共政策研究所的數字顯示，州內家庭淨資產中位數只有28萬8000美元

目前，尚無任何規定禁止議員在其管轄的行業範圍內交易相關股票，但禁止議員持有股票的呼聲日高，並得到國會中民主黨人與共和黨人，以至白宮的支持。

上述議員之中，伊薩和西斯內羅斯都沒有公開支持禁止議員買賣股票，也沒有簽署相關立法。卡納則多年來一直倡導禁止議員交易個人股票，並已提出相關立法提案。

聖地牙哥加州大學一群博士生發表的一份報告指出，國會議員買賣股票不但削弱公眾信任，還會損害選民對國會權威的認可。這群博士生之一的阿拉姆（Raihan Alam）認為，像股票交易的行為，顯示人們所信任的美國民主典範制度「存在裂痕」。