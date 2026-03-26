12億元聯邦退稅無人領 符合條件者盡速申請

2022納稅年度約有12億美元的聯邦退稅款無人認領，國稅局表示，申請領回截止日期為4月15日。（示意圖，美聯社）

國稅局 （IRS）日前警告稱，2022納稅年度約有12億美元的聯邦退稅 款無人認領，其中屬於加州 居民的款項最多，未領取的退稅總額約為1.247億美元。納稅人領取這筆退稅款的截止日期即將到來，今年4月15日就是最後時間。

國會山報（The Hill）報導，據估計，這筆資金屬於超過130萬名納稅人，他們未在2023年提交2022稅年的聯邦所得稅申報。數據顯示，這些納稅人未申領的退稅金額中位數，估計為686美元，這意味著一半人的退稅金額超過這個數字。

此外，這一金額還不包括納稅人在2022納稅年度可能符合資格的其他稅收抵免，例如勞動所得稅抵免（Earned Income Tax Credit）。在2022稅年，針對符合條件的有子女家庭，這項抵免額最高可達6935美元。

國稅局數據顯示，加州和德州是尚未申報2022年稅款人數最多的州。其中加州約14萬3200人未申報，未領取的退稅總額約為1.247億美元；德州約有12萬6000人，未領取退稅總額約為1.117億美元。在其他各州中，麻州（Massachusetts）的未領取退稅中位數最高，為786美元，夏威夷州緊隨其後，為784美元。

根據國稅局規定，納稅人通常有三年時間申報並領取退稅。這筆資金的申請截止日期為今年4月15日。如果超過期限無人認領，這些資金將歸美國財政部（U.S. Treasury）所有，當局呼籲所有符合條件的納稅人趕緊申請，領回屬於自己的財富。

人們如果認為自己可獲得2022納稅年度的退稅，國稅局建議查找相關報稅文件，可使用「Get Transcript Online」工具獲取紀錄，鏈接：https://www.irs.gov/individuals/get-transcript；或填寫4506-T表格以獲取申報所需資訊，鏈接：https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-4506-t。國稅局表示，納稅人也可以在網上找到往年的稅表。

值得注意的是，即使符合退稅條件，這筆資金仍可能被用於抵扣其他欠款，例如尚未提交2023或2024年的納稅申報表；或者退稅款用於支付欠國稅局或州政府機構的款項。此外，該退稅款也可能用於支付拖欠的子女扶養費，學生貸款債務或其他逾期聯邦債務。IRS同時指出，為盡快收到退稅並避免延遲，建議在報稅時提供直接存款（direct deposit）信息。