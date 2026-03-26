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遭少數族裔候選人指控歧視 南加大取消州長競選辯論會

編譯廖宜怡／綜合報導
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包括前加州主計長余淑婷在內的四位少數族裔州長候選人抗議南加大辯論會存在歧視。（美聯社）
包括前加州主計長余淑婷在內的四位少數族裔州長候選人抗議南加大辯論會存在歧視。（美聯社）

遭到多位少數族裔加州州長候選人指控存在歧視，南加大取消了原定24日舉行的州長競選辯論會。

美聯社報導，共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）和彼安科（Chad Bianco）、民主黨候選人史泰爾（Tom Steyer）、波特（Katie Porter）、史沃威爾（Eric Swalwell）和馬漢（Matt Mahan）（上述候選人均為白人）原定參加由南加大多恩賽夫政治未來中心（Dornsife Center for the Political Future）和KABC電視台聯合主辦的辯論會，但四位資深民主黨少數族裔候選人維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、貝西拉（Xavier Becerra）、余淑婷（Betty Yee）和瑟蒙德（Tony Thurmond）卻因不符與會條件未受邀出席。

針對歧視指控，南加大予以否認，並為其辯論會的參與者遴選標準作出辯護。南加大發出聲明表示，一位公共政策教授是根據候選人的民調數據和籌款情形，獨立制定了相關遴選標準。

此外，來自全國各地的50位公共政策與社會科學學者也聯名致函南加大校長，為這位教授辯護。他們在信中寫道：「我們呼籲南加大堅定立場，拒絕一切有意對其教職員工及整體學術使命施加政治壓力的企圖。」

然而，南加大23日晚間改變了決定，稱辯論會的共同主辦方未能就解決方式達成共識，因此決定取消辯論會。

校方在聲明中說：「我們意識到，圍繞24日辯論會遴選標準的種種疑慮，已嚴重分散了人們對選民真正關切的議題的注意力。」

數周前，由於民主黨州長候選人人數眾多，加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）呼籲那些競選前景不明朗的候選人退出競選，以避免民主黨候選人在初選時就全軍覆沒，將州長寶座拱手讓給共和黨。

希克斯24日也公布了最新民調結果，顯示希爾頓、波特、彼安科、史沃威爾和史泰爾正處於激烈競爭中，其他候選人則處於落後地位。

美聯社指出，許多批評聲音都指向獲邀參加南加大這場辯論會的聖荷西市長馬漢。馬漢雖然才加入戰局不久，但因為受到矽谷科技富豪的鼎力支持和慷慨解囊，其籌得的資金已超越部分候選人。

馬漢表示，對於辯論會被取消他深感失望，並認為主辦方應該讓所有候選人都參與。他說：「促進民主的最佳途徑，就是包容每一種聲音，並提供這樣的論壇供大家進行辯論。」

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