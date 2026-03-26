遭少數族裔候選人指控歧視 南加大取消州長競選辯論會
遭到多位少數族裔加州州長候選人指控存在歧視，南加大取消了原定24日舉行的州長競選辯論會。
美聯社報導，共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）和彼安科（Chad Bianco）、民主黨候選人史泰爾（Tom Steyer）、波特（Katie Porter）、史沃威爾（Eric Swalwell）和馬漢（Matt Mahan）（上述候選人均為白人）原定參加由南加大多恩賽夫政治未來中心（Dornsife Center for the Political Future）和KABC電視台聯合主辦的辯論會，但四位資深民主黨少數族裔候選人維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、貝西拉（Xavier Becerra）、余淑婷（Betty Yee）和瑟蒙德（Tony Thurmond）卻因不符與會條件未受邀出席。
針對歧視指控，南加大予以否認，並為其辯論會的參與者遴選標準作出辯護。南加大發出聲明表示，一位公共政策教授是根據候選人的民調數據和籌款情形，獨立制定了相關遴選標準。
此外，來自全國各地的50位公共政策與社會科學學者也聯名致函南加大校長，為這位教授辯護。他們在信中寫道：「我們呼籲南加大堅定立場，拒絕一切有意對其教職員工及整體學術使命施加政治壓力的企圖。」
然而，南加大23日晚間改變了決定，稱辯論會的共同主辦方未能就解決方式達成共識，因此決定取消辯論會。
校方在聲明中說：「我們意識到，圍繞24日辯論會遴選標準的種種疑慮，已嚴重分散了人們對選民真正關切的議題的注意力。」
數周前，由於民主黨州長候選人人數眾多，加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）呼籲那些競選前景不明朗的候選人退出競選，以避免民主黨候選人在初選時就全軍覆沒，將州長寶座拱手讓給共和黨。
希克斯24日也公布了最新民調結果，顯示希爾頓、波特、彼安科、史沃威爾和史泰爾正處於激烈競爭中，其他候選人則處於落後地位。
美聯社指出，許多批評聲音都指向獲邀參加南加大這場辯論會的聖荷西市長馬漢。馬漢雖然才加入戰局不久，但因為受到矽谷科技富豪的鼎力支持和慷慨解囊，其籌得的資金已超越部分候選人。
馬漢表示，對於辯論會被取消他深感失望，並認為主辦方應該讓所有候選人都參與。他說：「促進民主的最佳途徑，就是包容每一種聲音，並提供這樣的論壇供大家進行辯論。」
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