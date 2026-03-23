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超越拉斯維加斯 雷諾吸引更多加州人買房

編譯組／綜合報導
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內華達州第二大城市雷諾超越拉斯維加斯，成為最吸引加州購屋者遷居的目的地。（雷諾市臉書）
內華達州第二大城市雷諾超越拉斯維加斯，成為最吸引加州購屋者遷居的目的地。（雷諾市臉書）

洛杉磯Fox 11報導，加州居民的外移潮出現了新的熱點。根據房地產網站Realtor.com的最新報告，內華達州第二大城市雷諾已正式超越拉斯維加斯，成為最吸引加州購屋者遷居的目的地。

數據分析顯示，2025年雷諾地區的線上房源點閱量中，有將近43%來自加州各大都會區，這是自2019年有紀錄以來的最高比率。相比之下，拉斯維加斯的點閱量中僅有約25%來自加州，較2023年27%的峰值有所下滑。

Realtor.com高階經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）指出：「數據表明雷諾長期以來深受加州購屋者青睞，其受歡迎程度持續增長，主因在於相對可負擔的房價與較低的生活成本。」

雷諾素有「世界上最大的小城」之稱。其地理位置鄰近加州邊界，靠近太浩湖與內華達山脈，對於北加州居民而言交通極為便利。此外，相較於拉斯維加斯夏季動輒酷熱的高溫，雷諾的氣候顯得更為宜人。

儘管雷諾與拉斯維加斯同樣擁有蓬勃的博弈產業，但雷諾的經濟結構更為多元。除了凱撒娛樂（Caesars Entertainment）外，特斯拉（Tesla）與松下（Panasonic）等科技巨頭也在該區設有大型設施，提供大量就業機會。

根據Realtor.com的報告顯示，2月兩地的房市呈現不同的走勢，雷諾的房屋掛牌價中位數為63萬6800美元，比去年同期上漲超過11%。拉斯維加斯的房屋掛牌價中位數則較低，為46萬4950美元，比去年同期下降1.1%，而同期房屋庫存量卻增加了23%。

專家分析，雷諾房價漲幅顯著是由於其市場規模較小且供應有限，當需求激增時，價格波動更為劇烈。即便如此，對於習慣了舊金山（中位數90萬7000美元）或聖荷西（中位數135萬美元）高房價的灣區居民來說，雷諾的房產依舊極具吸引力。

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