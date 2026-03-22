國內機票飆漲逾3倍 專家建議盡早訂票、選擇可退款方案…
美國對伊朗發動的戰爭不斷升級，導致油價飆升，汽車駕駛人己深切感受到生活成本的激增，而計畫搭機前往各地的人們恐怕也將因機票價格漲成天價而感到震驚。
舊金山紀事報報導，根據美國航空協會（Airlines for America）最新數據，過去一個月來，航空燃油價格大漲了68%；德意志銀行（Deutsche Bank）的機票價格追蹤數據也顯示，美國三大航空公司的國內機票過去一個月的平均公開票價已從167美元飆漲到414美元，而一班從華盛頓特區飛往舊金山的機票價格更是從149美元暴漲至502美元。
然而，機票成本上漲並不代表人們會放棄出遊。航空新聞網站Cranky Flier總裁（Brett Snyder）史奈德表示，那些計畫今夏出遊的人，很可能仍會按照計畫出行。
專家建議，如果民眾計畫在夏季出遊，不妨盡早預訂機票，同時注意行程的靈活性。以下是一些為確保民眾度假計畫能順利進行且不超出預算的建議：
•立即預訂鎖定價格，但優先選擇可退款方案：專家建議，只要能找到符合預算的機票，最好立即預訂。在預訂時，應儘量選擇可退款的機票和飯店。如此一來，若日後發現更低的價格，就可以取消原預訂並重新訂票，若計畫有所改變，也可以完全取消整個行程。
•查看備選航空公司和機場票價：市場研究公司Atmosphere Research Group的航空業分析師哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，習慣在固定機場搭機的旅客不妨嘗試留意其他機場和航空公司，可能會發現意想不到的划算票價。例如，經常從舊金山國際機場起飛的旅客，不妨考慮從屋崙或聖荷西國際機場出發。Google Flights、Skyscanner和Hopper等網站都是比較票價的絕佳工具。
•善用會員點數：如果民眾長期使用同一家航空公司，可能已經累積了足夠的哩程數或獎勵點數換取機票，不妨以這種方式預訂。信用卡獎勵專家指出，與其無限期累積點數，結果面臨點數貶值甚至作廢的風險，不如盡快將其用於即將到來的旅程。
•查明國際航線是否有旅遊警告：哈特維爾特表示，國際旅客的目的地即使距離中東地區數千哩遠，航班仍有可能途經阿布達比、杜拜或杜哈（Doha）等主要航空樞紐。他建議民眾選擇無需在上述地點轉機或中途停留的航班，以降低行程受阻的風險。
•購買旅遊保險：在一般情況下，旅遊保險似乎並非必要，尤其是可退款的預訂方式。不過，在當前充滿不確定性的局勢下，多花幾美元為行程提供保障，或許能添一份安心。
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