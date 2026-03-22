國內機票飆漲逾3倍 專家建議盡早訂票、選擇可退款方案…

中東情勢導致機票價格大漲，有旅客大呼難以負擔。（美聯社）

美國對伊朗發動的戰爭不斷升級，導致油價飆升，汽車駕駛人己深切感受到生活成本的激增，而計畫搭機前往各地的人們恐怕也將因機票 價格漲成天價而感到震驚。

舊金山 紀事報報導，根據美國航空協會（Airlines for America）最新數據，過去一個月來，航空燃油價格大漲了68%；德意志銀行（Deutsche Bank）的機票價格追蹤數據也顯示，美國三大航空公司的國內機票過去一個月的平均公開票價已從167美元飆漲到414美元，而一班從華盛頓特區飛往舊金山的機票價格更是從149美元暴漲至502美元。

然而，機票成本上漲並不代表人們會放棄出遊。航空新聞網站Cranky Flier總裁（Brett Snyder）史奈德表示，那些計畫今夏出遊的人，很可能仍會按照計畫出行。

專家建議，如果民眾計畫在夏季出遊，不妨盡早預訂機票，同時注意行程的靈活性。以下是一些為確保民眾度假計畫能順利進行且不超出預算的建議：

•立即預訂鎖定價格，但優先選擇可退款方案：專家建議，只要能找到符合預算的機票，最好立即預訂。在預訂時，應儘量選擇可退款的機票和飯店。如此一來，若日後發現更低的價格，就可以取消原預訂並重新訂票，若計畫有所改變，也可以完全取消整個行程。

•查看備選航空公司和機場票價：市場研究公司Atmosphere Research Group的航空業分析師哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，習慣在固定機場搭機的旅客不妨嘗試留意其他機場和航空公司，可能會發現意想不到的划算票價。例如，經常從舊金山國際機場起飛的旅客，不妨考慮從屋崙或聖荷西國際機場出發。Google Flights、Skyscanner和Hopper等網站都是比較票價的絕佳工具。

•善用會員點數：如果民眾長期使用同一家航空公司，可能已經累積了足夠的哩程數或獎勵點數換取機票，不妨以這種方式預訂。信用卡獎勵專家指出，與其無限期累積點數，結果面臨點數貶值甚至作廢的風險，不如盡快將其用於即將到來的旅程。

•查明國際航線是否有旅遊警告：哈特維爾特表示，國際旅客的目的地即使距離中東地區數千哩遠，航班仍有可能途經阿布達比、杜拜或杜哈（Doha）等主要航空樞紐。他建議民眾選擇無需在上述地點轉機或中途停留的航班，以降低行程受阻的風險。

•購買旅遊保險：在一般情況下，旅遊保險似乎並非必要，尤其是可退款的預訂方式。不過，在當前充滿不確定性的局勢下，多花幾美元為行程提供保障，或許能添一份安心。