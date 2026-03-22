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私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪

編譯陳盈霖／綜合報導
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帝國金礦州歷史公園。（parks.ca.gov）
帝國金礦州歷史公園。（parks.ca.gov）

北加州向來以壯麗自然景觀與迷人小鎮聞名，海岸懸崖、葡萄酒鄉到淘金小鎮，各具風情。Yahoo Creators整理十個北加州「最可愛」小鎮，展現這些地方獨特自然景觀、美食文化與慢活氛圍。

1.蒙多西諾（Mendocino）：坐落於壯麗的太平洋懸崖邊，維多利亞時代房屋魅力十足，海浪彷彿永遠在背景中上演著它的變幻莫測。除了永遠看不膩的海岸步道、野花與被海風吹彎的柏樹，也可逛著鎮上小型藝廊、書店，再走一趟蒙多西諾海岸植物園（Mendocino Coast Botanical Gardens），享受一個優閒假期。

2.布恩維爾（Boonville）：位於安德森谷（Anderson Valley）的玲瓏小鎮，被葡萄園與蘋果園包圍著，走在路上可看到路邊小攤，家族經營的酒莊，及一條十分鐘就能走完的主街。可以到Pennyroyal Farm品酒，在Farmhouse Mercantile挑選精緻物品，也可到鎮外的亨迪伍茲州立公園（Hendy Woods State Park）欣賞高聳入雲的紅衫林。

3.博德加灣（Bodega Bay）：這裡總是霧氣繚繞，鹹鹹的海風飄著令人垂涎蛤蠣濃湯的香氣。沿著博德加峽角步道（Bodega Head Trail）漫步，飽覽壯麗的海岸風光。在鮭魚溪海灘（Salmon Creek Beach）看著衝浪者，接著犒賞自己當地特色炸物。

4.格內維爾（Guerneville）充滿藝術氣息的小鎮。清晨，可在俄羅斯河（Russian River）上泛舟；傍晚可到阿姆斯特朗紅山林（Armstrong Redwoods）吸取杉林芬多精。還可到鎮上品酒，品嘗當地冰淇淋。

5.海茲堡（Healdsburg）：這是一個既精緻優雅又不失親切自然的小鎮，也是葡萄酒產區最適合徒步遊覽的小鎮之一，中心是綠樹成蔭的廣場，可驅車到乾溪谷（Dry Creek Valley）欣賞葡萄園，小鎮上還有品酒室、精品店，與堪比大都市的一流餐廳。

6.密爾谷（Mill Valley）：位於舊金山北邊，市中心的咖啡廳旁幾步路就是登山口，這是種住在森林裡，又能喝到好咖啡的氛圍。清晨可到穆爾森林國家紀念公園（Muir Woods National Monument）如教堂般高聳的紅木林中健行。鎮上有獨立書店、時尚精品店，也有州內最美的圖書館之一。

7.雷斯岬站（Point Reyes Station）：這是一個探索原始海岸與新鮮生蠔的起點。可先來杯咖啡與甜點，接著出發健行、欣賞燈塔景觀，或在托馬萊斯灣（Tomales Bay）划獨木舟。鎮上可逛逛書店，品嚐當地生蠔、起司，與非常美味的麵包。

8.沙薩利托（Sausalito）：位於金門大橋以北，宛如一座迷你版歐洲小鎮。沿著海濱散步，看看水上漂浮屋，欣賞渡輪橫越水面。晴天時可眺望舊金山天際線，相當迷人。

9.內華達市（Nevada City）：坐落於內華達山脈山麓（Sierra Nevada foothills），以其淘金歷史聞名。紅磚建築與木造店面打造的街道，如今是藝廊、咖啡館與活躍的文創歷史場景。白天可探索市中心、沿著約巴河（Yuba River）健行，也可參觀帝國金礦州歷史公園（Empire Mine State Historic Park）。夜幕降臨，小鎮燈火輝煌，敞開的門廊流淌陣陣音符，充滿活力。

10.芬岱爾（Ferndale）：相當具有童話色彩的小鎮，以保有完好的維多利亞建築聞名，小鎮彷彿禮貌地拒絕進入21世紀。主街兩旁是色彩繽紛、裝飾華麗的建築，可開車前往迷失海岸（Lost Coast）欣賞壯麗景色，在鎮上骨董水晶燈下度過寧靜夜晚。

阿姆斯特朗紅山林。（parks.ca.gov）
阿姆斯特朗紅山林。（parks.ca.gov）

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