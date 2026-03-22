20%家務勞工遭「盜薪」 薪資低於法定標準

專家指出，家務勞動這類工作發生在門窗緊閉的私人住宅內，使其極易受到剝削。(示意圖，Pexels/Tima Miroshnichenko)

Local News Matters報導，一份最新發布的報告揭露，加州 家務勞工面臨嚴重的「盜薪」問題，高達20%的從業人員薪資低於法定最低工資標準。這項研究是由關注勞工權益與所得不均的跨機構研究組織「職場正義實驗室」（Workplace Justice Lab）所編撰。

根據報告數據，加州目前有超過200萬個家庭聘雇了約33萬名家務勞工，負責居家清潔，或照護兒童、長者、身障人士及病患。

研究人員分析2014年至2023年間的聯邦數據發現，其中約有6萬7000名勞工領取的薪資低於最低工資，平均每人每年損失約4200美元。在過去十年間，被侵占的薪資總額高達28億美元。

報告指出，家務勞工群體以女性及有色人種為主，其中約半數為西語裔。受訪者中，約74%為美國公民 ，45%具備大學學歷。

研究進一步發現，從事「居家清潔」與「兒童照護」的人員最容易遭遇盜薪，非美國公民以及未持有高中學位的勞工受害風險也相對較高。

此外，雖然家務勞工的薪資中位數已從2014年的8美元增至2023年的15美元，但仍遠低於加州全體勞工25美元的薪資中位數。

報告作者之一加爾文（Daniel Galvin）在日前發布的新聞稿指出：「家務勞動是加州照護經濟的支柱，但正因為這類工作發生在門窗緊閉的私人住宅內，使其極易受到剝削。」

加爾文強調：「十年內被盜取28億美元薪資，這驚人的數字證明了這並非零星個案，而是制度上的失敗，未能保護這群數百萬家庭每日仰賴的勞動力。」