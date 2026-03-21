又見超級富豪出走 Uber公司創始人搬離加州

Uber創始人Travis Kalanick搬離加州。（美聯社）

愈來愈多的超級富豪選擇「逃離加州 」，搬往美國其他地方。Uber公司創始人Travis Kalanick日前表示，他已加入逃離行列，並特別選擇2025年12月18日這個時間離開。外界猜測，這個時間與2026年1月1日擬執行的「億萬富翁稅法案（Billionaire Tax Act）」有關。

據KTLA5電視台等媒體綜合報導，Kalanick明確指出，他已搬離加州，選擇德州 作為主要居住地。這位億萬富豪接受「科技商業節目網絡」（Technology Business Programming Network，簡稱TBPN）採訪時表示，他已經在去年12月18日搬到德州，「我不知道12月18日有什麼特別之處，但是在2026年1月前。」

媒體猜測，Kalanick回答中的「1月之前」，可能間接指的是一項法案，該法案擬對截至今年1月1日居住在加州、且淨資產超過10億美元的加州居民，一次性徵收5%的稅。這項被稱為「2026年億萬富翁稅」的法案目前仍在州議會中推進審議。

這位Uber前首席執行長並未明確表示，此次搬家與該法案是否有關，但他提到，一些夥伴遷往佛羅里達州後，他感覺自己被冷落了。Kalanick笑著說︰「當這些傢伙都去佛羅里達時，我就會有點害怕錯過什麽，為什麼這麼多人都在佛羅里達？」早在Kalanick之前，就有很多加州超級富豪離開，包括臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg），選擇佛州。不過Kalanick未提到他選擇德州而不是佛州的原因。

採訪中，Kalanick被問到如何繼續推動新更名的機器人初創公司Atoms。同時，他還被問到招聘相關問題，以及作為一名高管，過去如何將洛杉磯 視為「避風港」。

公開資料顯示，Kalanick出生於洛杉磯縣聖費爾南多谷（San Fernando Valley）地區。21世紀初從洛杉磯加大（UCLA）輟學後，曾在多家初創公司工作。他於2009年創立Uber，並擔任首席執行官直至2017年，當時，由於公司被指忽視性騷擾舉報引發輿論壓力，他被迫辭職。

此後，Kalanick創辦一家創投基金，並最終投資City Storage Systems及其子公司CloudKitchens，隨後擔任該公司首席執行長。 CloudKitchens總部位洛杉磯，專門管理「幽靈廚房（ghost kitchens）」，是一家只提供外賣、不對外營業的廚房。Kalanick最近還宣布，Atoms將收購CloudKitchens，並把業務重點轉向機器人技術領域。