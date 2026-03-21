加州油價衝上5.66美元 創新高

周五，加州一般無鉛汽油每加侖平均價格達到5.66美元，單日上漲約5美分，再創新高。圖為洛杉磯市一處加油站。（歐新社）

加州一般無鉛汽油每加侖平均價格20日達到5.66美元，單日上漲約5美分，再創新高。自美國、以色列 和伊朗衝突升溫以來，油價持續走高，顯示地緣政治對能源市場的影響。

根據GasBuddy數據，加州長期為全美油價最高的州，目前平均價格較排名第二的華盛頓州（5.19美元）高出約45美分；夏威夷州亦突破5美元大關，平均為5.01美元。

相較之下，全美油價最低的州為奧克拉荷馬州，平均每加侖約3.2美元，其次依序為堪薩斯州（3.25美元）、南達科他州（3.32美元）、阿肯色州（3.33美元）及內布拉斯加州（3.34美元）。不過這些數據僅為平均值，各地加油站 實際價格仍可能高於或低於該水平。

GasBuddy油價熱度圖顯示，美國各地油價呈現明顯區域差異：西岸地區價格普遍偏高，而中部與南部產油州則相對較低，反映出供需與運輸成本等因素的影響。

值得注意的是，堪薩斯州中部部分加油站20日出現每加侖僅2.79美元的低價，與加州形成鮮明對比；而加州最低油價仍約為每加侖4.29美元。根據用戶回報，加州部分加油站仍可見低於5美元的價格，但整體水準依然偏高。

GasBuddy石油 分析主管Patrick De Haan指出，隨著中東地緣政治緊張局勢升高，石油、汽油與柴油價格持續承受上行壓力；在荷姆茲海峽的石油運輸尚未明顯恢復之前，燃料價格短期內恐仍難以回落。